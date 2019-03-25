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Rektör Demirdağ üniversite sporcuları ile bir araya geldi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:57
Rektör Demirdağ üniversite sporcuları ile bir araya geldi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, dereceyle dönen sporcular ile bir araya geldi.


Katıldıkları şampiyonalardan derece ile dönen FÜBilek güreşi, Kick Boks ve Muay Thai takımları,FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti. Sporcular kazanılan kupaları Rektör Demirdağ’a takdim etti. Rektör Demirdağ’da sporculara madalya taktı.


Fırat Üniversitesi Bilek Güreşi bayan ve erkek takımları, düzenlenen “Üniversitelerarası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası”ndatakım halinde Türkiye 3’üncüsü Kick Boks bayan ve erkek takımları 13-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş ve 6 brons madalya veMuay Thai erkek ve bayan takımı ise 25 Şubat- 1 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye 2’incisi oldu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:57
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