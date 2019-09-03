Rektör Demirdağ, Teknofest’e katılacak İHA takımlarınıziyaret etti Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Teknofest 2019’da yer alacak İnsansız Hava Araçları üzerine çalışanöğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan UVCSAT Model Uydu , Astav Savaşan İHAile Mühendisin-i Asuman İHA takımlarını Teknokent’teki çalışma ofislerinde ziyaret etti. Teknofest 2019’da yer alacak takımlarda yer alan öğrencilerle görüşen Demirdağ, yarışmalar öncesi öğrencilere moral vermek istediklerini aktardı.

Fırat Üniversitesi’ni önemli yarışmalarda temsil edecek olan İHA takımları ve danışman hocaları Doç. Dr. İlyas Somunkıran ile Prof. Dr. Abdulkadir Şengür’e başarı da dileyen Rektör Demirdağ’a, Yardımcıları Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Mehmet Cebeci ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel eşlik etti.

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