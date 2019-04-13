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Rektör Coşkun, üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanlarıyla hasbihal etti

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

13 Nisan 2019 Cumartesi 06:57
Rektör Coşkun, üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanlarıyla hasbihal etti

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevlerine yeni başlayan öğretim görevlileri ile tanışarak hasbihal etti.


Dede Korkut Külliyesi’nde gerçekleşen hasbihal toplantısında öğretim görevlileriyle yakından ilgilenen Coşkun, şehir ve üniversite hakkındaki beklentileri ve önerileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Öğretim görevlilerinin lisansüstü eğitim durumları hakkında bilgiler alan Coşkun, birlikte geliştirecekleri yenilikçi fikirler sayesinde üreten ve kenetlenen kurum kolektifini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Kurum kültürünü ve yönetim felsefelerini, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen genç kadrolarla daha da zenginleştirdiklerini belirten Coşkun, tüm Öğretim Görevlilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.


Toplantıya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl da katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 06:57
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