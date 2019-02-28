Rektör Çomaklı’nın Vergi Haftası mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında, “Ülkemiz son 20 yılda gerek bölgesinde gerekse tüm dünyada söz sahibi olma yolunda büyük adımlar atmış, dünyanın sayılı büyük güçleri arasında kendisine yer edinmesini bilmiştir. Ülkemizin gittikçe güçlenen bu küresel rolü; ancak milletimizin çalışkanlığı, feraseti, fedakârlığı ve dürüstlüğüyle güçlü kılacağı muktedir bir devlet ile mümkün olabilmektedir. Bu bilinçle bu yıl da her yıl olduğu gibi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası’nı kutluyoruz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve geleceğimizin teminatı ancak vergilerimizin zamanında ve sağlıklı bir şekilde devletimize emanet edilmesiyle mümkündür. Unutulmamalıdır ki verdiğimiz vergiler bizler için sadece yol, su, elektrik gibi hizmetler olarak geri dönmemektedir. Bu vergiler bu gün sınır ötesinde operasyonda olan Mehmetçiğimiz veya terörle mücadele eden polisimiz için bir üniforma, bir çorap, bir postal ya da Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar her muhtaç olana bir derman olarak değer kazanmaktadır. Bu duygularla milletimizi önceden olduğu gibi bugünde ve gelecekte de vergilerini düzenli ve eksiksiz bir biçimde ödeme hassasiyeti göstermeleri temennisiyle Vergi Haftası’nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.