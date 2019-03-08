Rektör Çomaklı’nın Kadınlar Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, mesajında, “Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın temsilcileri olarak öncelikle kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Cinsiyetinden ötürü insanların ayırt edilmediği kadınların fırsat eşitliği temelinde haklarına kavuşması, bir gün değil her gün bu eşitliğin konuşulduğu bir Türkiye için üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Bu vesile ile ülkemizin bu günlere gelmesi için canlarını feda eden, genç çocuklarını, eşlerini elleriyle toprağa veren kadınlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.