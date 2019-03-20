Rektör Çomaklı’nın Acıpayam depremi mesajı Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Denizli’de gerçekleşen deprem üzüntüye yol açmış ancak can kaybının olmaması endişemizi bir nebze olsun hafifletmiştir. Devletimizin her zaman olduğu gibi deprem mağdurlarının ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağı bilinciyle bu müessir olayda yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

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