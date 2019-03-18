Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle idrak ediyoruz. Bu zafer Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını dünyanın sömürgeci devletlerine haykıran bir destan olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Türk milletinin zor zamanlarda ne gibi fedakârlıklar yapabileceğini, nasıl bir imanla vatanına ve geleceğine sahip çıkabileceğini görmek isteyenler, tarihte Çanakkale’ye, Sakarya’ya, Kocatepe’ye, 15 Temmuz’a ve daha nicelerine bakabilirler. Bu gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanının bir karış toprağını teslim etmektense kanını ve canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”