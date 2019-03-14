Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı, Tıp Bayramı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.