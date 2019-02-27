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Rektör Çomaklı’dan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’a ziyaret

Bir dizi toplantılara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Rektör Çomaklı’dan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’a ziyaret

Bir dizi toplantılara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ağırlayan Başdenetçi Şeref Malkoç, Rektör Çomaklı’nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin kendisi için ayrı bir konumda olduğunu ifade etti.


Atatürk Üniversitesi, Erzurum’un Ayrılmaz Bir Parçası


Atatürk Üniversitesinin Erzurum’un ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Malkoç şunları söyledi: “Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi takip ettiğim kadarıyla hem şehrine hem de bölgesine önemli derecede katkı sunuyor. Ülkemizin hemen her kurumunda Atatürk Üniversitesi mezunlarını önemli kademelerde görebiliyoruz. Sadece bu açıdan bile bakarsak Atatürk Üniversitesinin bu ülkeye ne kadar hizmet etmiş olduğunu görebiliriz. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bu köklü üniversitemizle iş birliklerimizi geliştirip birbirimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma yoluna gitmeliyiz.” dedi.


KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’un misafirperverliği dolayısıyla kendisine teşekkür eden Rektör Çomaklı, Şeref Malkoç’u yeniden Atatürk Üniversitesinde görmekten mutluluk duyacağını belirterek, önümüzdeki aylarda üniversiteye davet etti.


Yeni Nesil Üniversite Çalışmaları, Üniversitemizin Gücüyle Yeni Bir Aşamaya Ulaşacak


Atatürk Üniversitesinin yeni dönüşüm hamlesi olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında Başdenetçi Malkoç’a bilgi veren Rektör Çomaklı, projenin Yeni YÖK Vizyonuna uygun ve ülke yükseköğretimine katkı sağlayacak nitelikte özgün bir proje olduğuna dikkat çekti.


Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil kavramı teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlandı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra, ister üniversite-sanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir.”


“Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran, onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesinin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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