Rektör Çomaklı Yeni Zelanda’daki terör saldırısı kınadı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında “Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bunu gerçekleştiren vahşi teröristlerin ve destekçilerinin adalet önüne çıkmalarını temenni ediyor, hayatını kaybeden din kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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