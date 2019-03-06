Rektör Çomaklı, yeni evlenen misafir öğrencilere mutluluklar diledi

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tanışarak evlenen doktora öğrencisi Endonezyalı Artina Prastivi ile yine aynı fakülte de yüksek lisans eğitimini sürdüren Afganistanlı Najeebullah Mohammadi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ettiler.

Kısa zaman içinde evlilik kararı alan misafir öğrencilerin nikâhı Yakutiye Belediyesi evlendirme dairesinde gerçekleşirken, Prastivi ve Mohammadi çifti nikâhın ardından Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Yaklaşık 90 ülkeden Erzurum´a ilim tahsil etmek için gelen misafir öğrenciler, şehrin kültürüne adapte olmakta zorlanmazken bunun en güzel örneğini Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde doktora eğitimini sürdüren Endonezyalı öğrenci Artina Prastivi ile yine aynı fakülte de yüksek lisans öğrencisi Afganistanlı Najeebullah Mohammadi, hayatlarını birleştirerek gösterdi.

Rektör Çomaklı’dan Yeni Çifte Altın Hediyesi

Evlenen çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunan Rektör Prof. Dr. Çomaklı Prastivi ve Mohammadi ile bir süre sohbet etti. Rektör Çomaklı, birbirine gönül veren iki gencin mutluluklarının daim olmasını dileyerek, nikâh hediyesi olarak birer altın taktı.

Çomaklı: “Prastivi ve Mohammadi çiftinin, Türk örf ve adetleri ile kendileri yeni bir dünya kurmaları bu olaya farklı bir anlam katıyor. Farklı kültür ve milletlerin bir araya geldiği Atatürk Üniversitesinde böylesine güzel bir olaya şahit olmak bizleri de memnun etti. Üniversitemizde eğitim gören yaklaşık 3 bin misafir öğrencimizden olan bu evli çiftimizin mutlu bir yuva kurmalarına vesile olmuşsak ne mutlu bize. Hayatlarını birleştiren misafir öğrencilerimiz inşallah bir ömür boyu mutlu olurlar” dedi.

Kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Prastivi ve Mohammadi çifti, Atatürk Üniversitesinde eğitim görmekten ve Erzurum’da evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Gelecek planlarında tanıştıkları yer olan Atatürk Üniversitesinin de yer aldığını söyleyen çift, üniversitenin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu belirttiler.