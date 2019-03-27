0553 313 94 23

Rektör Çomaklı ve yönetimi MÜSİAD’ın konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:28
Rektör Çomaklı ve yönetimi MÜSİAD’ın konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) konuğu oldu.


Rektör Çomaklı, yardımcıları ve birim yöneticileri, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir’in daveti üzerine şube başkanlığında gerçekleşen kahvaltıya katıldı.


Toplantıda Erzurum ekonomisi ve sanayi faaliyetleri konuşulurken, şehrin hak ettiği konuma gelmesi için geliştirilen projeler üzerine görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu. MÜSİAD’ın önerileri arasında yer alan, şehirde kapatılan veya atıl halde bulunan önemli fabrikaların yeniden çalışabilir hale getirilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda, önemli çıktılar elde edildi.


Rektör Çomaklı ve yönetimini MÜSİAD Erzurum Şubesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Fuat Demir, davete icabet eden Çomaklı’ya teşekkür etti. Rektör Çomaklı ve yönetiminin göreve geldiği günden beri gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Fuat Demir, geçmişten gelen bir bağ ile iki kurumun bundan sonra daha aktif bir şekilde iş birliklerini devam ettireceklerini söyledi.


Demir: “Şehrimizde bir kalkınma hamlesi olacaksa bu üniversitemiz öncülüğünde ve iş adamlarımızın destekleriyle gerçekleşecektir. Göreve geldiğimizde ilk işimiz ATA Teknokent ile çalışma yapmak oldu. Öncelikli hedeflerimizin başında, devasa bir alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesinden faydalanma yoluna gitmek ve ortak paydada buluşmak geliyor” ifadelerini kullandı.


“Atatürk Üniversitesi topluma proje ofisi gibi destek veriyor”


“Amacımız, üretimle birlikte ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara destek vermek” diyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle topluma faydalı olmak için çalıştığını aktardı.


Bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çabalanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, bilimsel çalışma yapmak ve çiftçiyi üretime teşvik etmek adına küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile arıcık ve kanatlı hayvan sektörlerinde faaliyet sürdürdüklerini belirtti.


Rektör Çomaklı, “Üniversitemiz Erzurum ve çevre illere adeta bir proje ofisi gibi mentorlük desteği veriyor. Her kurum bu hizmetten yararlanma yoluna gitmelidir. Çünkü üniversitemiz sadece eğitim veren bir kurum değil, aynı zamanda şehrinin dertleriyle dertlenen, onu önemseyen ve kalkınması için durmaksızın çalışan bir misyona da sahip. Bu konuda bizden destek almak isteyen, iş birliği yapmak ve ortak paydada buluşmak için kapımızı çalan herkese yardımcı olmaya hazırız” açıklamalarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:28
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dağtekin: “Adıyaman kendi rekorunu kırdı”
    1. Başkan Dağtekin: “Adıyaman kendi..
    2. Bakan Kasapoğlu: "31 Mart’ta..
    3. Karaman'da 176 bin 762 seçmen sandık..
    4. ASTO’dan Mustafa Savaş’a destek
    5. Yıldırım: “Sanayi, üniversite, devlet,..
    6. Kamor Millet Bahçesi hizmete açıldı
    7. BDDK kararı sonrası kuyumcularda..
    8. GRAFİKLİ - Döviz kurlarının hassas..
    9. Almanya hükümeti sığınmacılara..
    10. Uysal, Kırcami’de imar planına bağlı..
    11. Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete..
    12. 30 ülkeden metal ambalaj sektörü..
    13. Acıpayam'da deprem mi oldu son dakika..
    14. Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı..
    15. Limon ağaçlı kütüphanede kütüphane..
    16. "Biz halkın avukatıyız ama ölçümüz..
    17. AFAD: "Denizli, Acıpayam’da 4,3..
    18. Antalya’da sazlık yangını
    19. Otopside fark edildi, apartman..
    20. Atakum’da çarşı cadde ve meydan açılışı
    21. EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de..
    22. NumanKurtulmuş’tan Cindoruk’a yanıt
    23. “Önce kendi halklarına, sonra bütün..
    24. Arkeopark Projesi Burhaniye’nin..
    25. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3..
    26. "Teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede..
    27. Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı..
    28. “Antisemitist olmak Anti-amerikan..
    29. Denizli'de bir deprem daha!
    30. Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!