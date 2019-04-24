Rektör Çomaklı ÜAK üyesi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın öncülüğünde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) 246. toplantısında gerçekleştirdi. Ankara’da düzenlenen toplantıda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, birçok üniversite rektörü de yer aldı. Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK’e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fi kir alışverişinde bulundular.



KURULA TEŞEKKÜR ETTİ



Toplantının ardından yeni üyelerini belirlemek üzere bir araya gelen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirdi. ÜAK Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı, kendisine layık görülen bu önemli vazifeyi hakkıyla yerine getireceğini ifade ederek, kurul başkanlığına teşekkür etti.



VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ



Rektör Çomaklı, yaptığı açıklamada,“Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversiteler üstü bir akademik organ olarak çalışmalarına devam etmekte. Biz de üstlendiğimiz bu görevle, ülkemizin akademik başarılarına yenilerini eklemek ve ülke yükseköğretimine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.