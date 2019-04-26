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Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte fidan dikti

Atatürk Üniversitesi ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen “Bir Fidan da Senin Olsun” etkinliği sayesinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.

26 Nisan 2019 Cuma 11:59
Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte fidan dikti

Atatürk Üniversitesi ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen “Bir Fidan da Senin Olsun” etkinliği sayesinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.


Öğrencilere fidan dikme alışkanlığının kazandırılması ve kampüs içerisinde yer alan boş alanların değerlendirilerek daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Fidan dikimi töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın son yüz yılın en büyük sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Doğal dengenin bozulduğunu ve bundan diğer canlılarla birlikte insanların da zarar gördüğünü ifade eden Rektör Çomaklı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında ormanların yok edilip doğal bitki örtüsünün bozulması geliyor. Alınacak basit ama önemli tedbirler ile küresel ısınma yavaşlatılabilir. Bu itibarla yeşil alanlarının daha da çoğaltılması, ağaç dikilmesi ve mevcut bitki örtüsünün korunması mecburiyettir.”


“Gelecek Nesillere Hediyemiz Daha Yeşil Bir Ülke Olacaktır”


Çevresine, ülkesine, içinde yaşadığı dünyaya faydalı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversite olarak “bir fidan da senin olsun” sloganı ile yola çıktıklarını aktaran Çomaklı, Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ile bu etkinliği düzenlediklerini, hedeflerinin ise bir farkındalık oluşturarak, ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurgulamak ve yaygın hale getirmek olduğunu söyledi.


Geleceği şekillendirecek olan öğrencilere tabiat sevgisini ve koruma bilincini aşılamak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Çomaklı, bugün toprak ile buluşan her bir fidanın yarın toprağa güçlü kökler salacağını, ağaca değer vermenin ve korumanın, “insana değer vermek, korumak ve yaşamını devam etmesini sağlamak demektir” olduğunu ifade etti.


Etkinlik, yüzlerce fidanın toprakla buluşmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:59
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