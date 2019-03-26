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Rektör Çomaklı Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

26 Mart 2019 Salı 17:22
Rektör Çomaklı Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesini ziyaret eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nden öğrencilerle bir araya geldi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üniversiteye hazırlık sürecinde motivasyon arttırmak amacıyla gerçekleştirilen gezide, YKS’ye hazırlanan Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık grubu öğrencileri Anadolu Üniversitesinde çeşitli birimleri ziyaret etti ve bilgiler aldı. Öğrenciler ayrıca, Eskişehir ve civarındaki tarihi ve kültürel yerleri de gezdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Hazırlık Kursu, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık grubu öğrenicileriyle Konukevinde buluşan Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Çomaklı, “Türkiye’nin her tarafı özel olduğu gibi Eskişehir’in de bulunduğu coğrafya özel bir bölgedir. Buralar Osmanlı Devleti’nin kurulma aşamasının yaşandığı topraklar. Bu sebeple bizler için özel bir coğrafyadır. Sadece burayla değil, ülkenin her tarafıyla manevi bağımız ve birlikteliğimiz var. Bizler çocuklarımızı gelecekte size teslim edeceğiz. Bizlerin şu an bulunduğu konumlarda sizler olacaksınız. Biz sizlerden bilgili, kültürlü ve birleştirici ruha sahip olmanızı istiyoruz. Bu ruhla birlikte, topraklarımızın birliği ve bütünlüğü sağlanmış olacak. Bu birlik ve bütünlüğe karşı her zaman hassasiyetiniz olsun. Bayrağın önemini de unutmayın. Bayrak bir ülkenin bağımsız ve birlik olduğunun en önemli göstergesidir. Bu düşüncelerle üniversite sınavına hazırlanın. Ayrıca hangi bölüm okursanız okuyun, gelecekte işinizi her zaman en iyi yapan olun. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. Ardından Rektör Çomaklı öğrencilere hediyeler vererek birlikte fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:22
  1. kültür
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