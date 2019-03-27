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Rektör Çomaklı: “Katılımlı yönetim anlayışını benimsedik”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:17
Rektör Çomaklı: “Katılımlı yönetim anlayışını benimsedik”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı ile Genel Başkan Arslan üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, yeni akademik birimler, kurumlararası iş birliği gibi konuların yanı sıra sivil toplum faaliyetleri, sendikal hizmetler, çalışan memnuniyeti, hak ve özgürlükler gibi gündeme ilişkin konuları ele aldı.


Göreve geldikleri günden bu yana kendilerine yol haritası olarak belirledikleri unsurların başında gelen şehir erkleri, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla iyi bir iletişim kurma hedefine ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, “Bu iletişim kanalı içerisinde de sürekli iş birliklerimiz devam ediyor. İlgili birimlerimizin çalışmaları ile aradaki ilişkiyi sürekli dinamik tutuyor, katılımlı yönetim anlayışı sayesinde mevcut sorunlara daha çabuk çözüm üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin, bu iş birliği ölçüsünde şehre huzur, birlik, beraberlik anlamında büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Objektif bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Rektör Çomaklı, bu sebeple herkese eşit mesafede olduklarını kaydetti. Atatürk Üniversitesi mensubu herkesin hakkını gözettiklerini bu sebeple en iyi şartlarda çalışmaları için her türlü kolaylığı sağladıklarını aktaran Çomaklı, HAK-İŞ’in bu mekanizmayı kontrol eden, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir sendika olduğunu söyledi. Ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Arslan’a teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, kendisine ve yönetimine başarı temennisinde bulundu.


Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Atatürk Üniversitesinin Doğu Anadolu Bölgesi için şans olduğunu, bölgedeki sorunları araştırma, inceleme ve çözme noktasında çalışmalar yaptığını bildiklerini aktardı. Çağdaş iş yaşamını şekillendirecek bir model oluşturma gayretinde olduklarına dikkat çeken Arslan, bunun için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu vesileyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.


Misafirperverliği ve il ile bölge yükseköğretim potansiyeline katkıları nedeniyle Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Genel Başkan Arslan, kendisine ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:17
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