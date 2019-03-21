Rektör Çomaklı, İspanya ziyaretinden iş birlikleriyle döndü

Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında akademik ve kültürel alanlarda ortak çıkar ve amaçları hedefleyen işbirliği protokolunün imzalanması amacıyla İspanya’da giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İspanya temaslarının son gününde Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsünü (Aragon Materials Science Institute) ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMA) hakkında bilgi alarak, araştırma laboratuvarlarını ve birimleri inceledi.

Görüşmeler sonucunda Atatürk Üniversitesi ile ICMA arasında ortak bilimsel çalışmaların ve hareketlilik programlarının başlatılması konusunda anlaşma sağlandı.

Zaragoza Üniversitesi Rektörü José Antonio Mayoral, Uluslararasılaşma ve İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Francisco Beltrn ile ICMA Direktörü Prof. Dr. Javier Campo’dan oluşan İspanyol heyet ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Dış İlişkileri Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, bir toplantı yaparak iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladılar.

RektörÇomaklı: “60 Ülkeden Çeşitli Üniversitelerle Doğrudan Temas Halindeyiz”

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ile ICMA arasındaki var olan verimli ilişkisinin bir devamı olarak, her iki kurum arasında akademik düzeyde yeni işbirliği kanalları oluşturmanın gerekliliğini belirterek, bu amaçla ortak lisansüstü programların açılmasının bir öncelik olabileceğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin 60 ülkeden çeşitli üniversitelerle iş birliği, ortak proje, akademisyen ve öğrenci değişimi gibi konularda protokollerinin olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, üniversitenin uluslararasılaşma anlamında ileri bir seviyeye geldiğini aktardı.

Zaragoza Üniversitesi Rektörü José Antonio Mayoral, konuşmasında ICMA ile Atatürk Üniversitesi arasında var olan mevcut ilişkinin diğer alanlara da genişletilmesinin öneminden bahsederek, Zaragoza Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasındaki ilişkileri geliştirmenin her iki üniversiteye de katkıda bulunacağını belirtti.

Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMA) Direktörü Prof. Dr. Javier Campo iseICMA hakkında bilgi vererek, entitünün 1985 yılında Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) ile Universidad de Zaragoza arasında ortak bir girişim olarak kurulduğunu söyledi.

Temel amacının bilimsel araştırma yaparak teknoloji geliştirilmesine katkıda bulunmak olan ICMA’da 3 farklı kampüste temel bilim ve mühendislik alanlarında uzman 200’den fazla bilim insanı ve 50’den fazla yardımcı personelin görev aldığını ifade eden Campo, sanayi ve teknolojiye dönük çalışmaların hedeflendiği merkezde çalışmaların etki parametresi yüksek olan dergilerde yayınlanması ve ticarileşme potansiyeli yüksek patentlerin alınmasının hedeflendiğini belirtti.