Rektör Çomaklı “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda ve Maarif Vakfı’nın ev sahipliğinde Köln’de gerçekleştirilen “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştayda, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız ile Almanya’daki Eğitim Ataşeleri, Ataşelik Mahalli Katipleri, Maarif Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Genel Müdürlüğü yetkilileri, Köln Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri ve koordinatör öğretmenler de yer aldı.Çalıştay kapsamında Türkçe ve eğitim konularının yanı sıra 2018 yılı değerlendirmesi ile 2019 yılı planlamaları da ele alındı. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ayrıca “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı” sonrasında Köln Başkonsolosluğu Toplantı Salonu’nda düzenlenen Basın Toplantısına da katılım gösterdi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelinen toplantıda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran ve Milletvekili Yeneroğlu bilgilendirmelerde bulundu ve katılımcıların taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdılar.

“Teknoloji ve eğitim alanındaki değişimleri yakından takip ediyoruz”

Çalıştaya ilişkin görüşlerini dile getiren Çomaklı, 1986 yılında Köln merkezli kurulan Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programı’nın, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza lise ve üniversite düzeyinde uzaktan eğitim olanağı sağladığını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde bazı anadil eğitim projeleri yürüttüklerine de değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, teknoloji ve eğitim alanında dünyada meydana gelen değişimleri yakından takip ettiklerini ve bu kapsamda eğitim alanında dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.