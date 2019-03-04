0553 313 94 23

Rektör Çomaklı “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:54
Rektör Çomaklı “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda ve Maarif Vakfı’nın ev sahipliğinde Köln’de gerçekleştirilen “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı.


Çalıştayda, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız ile Almanya’daki Eğitim Ataşeleri, Ataşelik Mahalli Katipleri, Maarif Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Genel Müdürlüğü yetkilileri, Köln Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri ve koordinatör öğretmenler de yer aldı.Çalıştay kapsamında Türkçe ve eğitim konularının yanı sıra 2018 yılı değerlendirmesi ile 2019 yılı planlamaları da ele alındı. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ayrıca “III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı” sonrasında Köln Başkonsolosluğu Toplantı Salonu’nda düzenlenen Basın Toplantısına da katılım gösterdi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelinen toplantıda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran ve Milletvekili Yeneroğlu bilgilendirmelerde bulundu ve katılımcıların taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdılar.


“Teknoloji ve eğitim alanındaki değişimleri yakından takip ediyoruz”


Çalıştaya ilişkin görüşlerini dile getiren Çomaklı, 1986 yılında Köln merkezli kurulan Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programı’nın, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza lise ve üniversite düzeyinde uzaktan eğitim olanağı sağladığını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde bazı anadil eğitim projeleri yürüttüklerine de değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, teknoloji ve eğitim alanında dünyada meydana gelen değişimleri yakından takip ettiklerini ve bu kapsamda eğitim alanında dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi Paris'te temsil etti
    1. OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi..
    2. Bursa Milletvekili Ödünç:
    3. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    4. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    5. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    6. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    7. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    8. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    11. TCMB döviz kurları
    12. Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Gezici..
    13. Bingöl’de huzur operasyonu: 5 şüpheli..
    14. Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi..
    15. Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, adli..
    16. Vergili, “Kararların hepsini..
    17. Şubat ayı enflasyon rakamları
    18. TFF 3. Lig
    19. Kore gazisi Poyraz, son yolculuğuna..
    20. Çocukları için yürüdüler
    21. Kayseri ve Yozgat’ta 22 hırsızlık..
    22. Bakan Turhan; “Biz beraber olduğumuz..
    23. Kesin aday listesi - TEKİRDAĞ
    24. El freni tutmayan Minibüs Manavgat..
    25. Çavuşoğlu’dan Avusturya’nın "bozkurt..
    26. Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman..
    27. Gezi Kalkışması iddianamesi kabul..
    28. TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve..
    29. Mudanya kaybettiği huzura kavuşacak
    30. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk