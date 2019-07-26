Rektör Çomaklı, Genel Müdür Arslan’ı ziyaret etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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