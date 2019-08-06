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Rektör Çomaklı, Dünya 3.’sü olan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu

Dünya’nın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisinde; Oxford, Liverpool, Glasgow ve Belgrad gibi üniversiteleri geride bırakarak Dünya 3.

06 Ağustos 2019 Salı 18:05
Rektör Çomaklı, Dünya 3.’sü olan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu

Dünya’nın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisinde; Oxford, Liverpool, Glasgow ve Belgrad gibi üniversiteleri geride bırakarak Dünya 3.sü olan AtaUni Racing Takımı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, AtaTeknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile AtaUni Racing takımından Kağan Akın, Mustafa Yıldırım, Furkan Erbaş, Recep Tilki, Mecit Berkhan Hacıoğlu, Murat Emre Öztürk, Sena Sezgin, Sena Oruç, Harun Özdemir, Hüseyin Muşmul katıldı.


Üst üste 4. kez katıldıkları Formula Student yarışmasında aldıkları dereceyle kendilerine güvenenlerin çabalarını boşa çıkarmadıkları için mutlu olduklarını söyleyen olan AtaUni Racing Takım üyeleri, Atatürk Üniversitesini uluslararası bir platforma en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyduklarını söylediler. Mutluluklarını paylaşmak ve sağladığı her türlü destekten dolayı kendisine teşekkür etmek için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesinin adını daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını ifade ettiler.


“Öğrencilerimize, Bize Bu Gururu Yaşattıkları İçin Teşekkür Ediyorum”


İngiltere’nin Londra şehrindeki Silverstone yarış pistinde düzenlenen yarışma sonucunda Atatürk Üniversitesine 3.’lük getiren AtaUni Racing Takımını tebrik eden Rektör Çomaklı: “Türk gençlerine fırsat ve imkân verildiği takdirde neler yapabileceğini bu sayede gördük. Öğrencilerimize, bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Atatürk Üniversitesi; ulusal ve uluslararası platformlarda kendini göstermek isteyen herkese gereken desteği sonuna kadar verdiği gibi bundan sonra da vermeye de devam edecektir.”


“Üniversitemize 3.’lük getiren AtaUni Racing Takımına maddi ve manevi anlamda destek veren, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası, AtaTeknokent, ATASAM, Yusufeli Belediyesi, T3 Vakfı ile Türk Hava Yolları, ALTU Technology, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, İNOVATİM, Çiftçi Tarım İlaçlama, HP, BİAS Mühendislik ve TEKYAZ kurumlarına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:05
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