0553 313 94 23

Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceğiz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:42
Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceğiz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda akademik personel ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, akademisyenlerin sorunlarını dinledi, çözüm yollarına dair istişarelerde bulundu.


El birliği ile üniversiteyi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak arzusunda olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde yapılan her işin uluslararası gözleme açık olduğunu ifade etti. Eksikleri görmek, tespit edilen bu eksiklikleri telafi etmek için birim ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Çomaklı, bu sayede verimliliğin arttığını belirtti.


Yapılan çalışmalar ile özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerini üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, yapılan işlerde boş zaman harcamadan ülkenin ideallerine sadık kalarak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Toplum öncüsü olan akademisyenler bunu sağlamalı ki bu da akademisyenlerin toplumsal misyonudur. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır. Bizler de sizlere destek olmak, önünüzü açmak ve üretkenliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizde motive edici bir projemiz var. “Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceğiz” dedi.


“Sağlık bilimlerinin yeniden yapılandırılması çalıştayını düzenledik”


Bu kapsamda 11 arama konferansı düzenlediklerini aktaran Çomaklı, 7. Arama Konferansını “Sağlık Bilimlerinin Yeniden Yapılandırılması” üzerine gerçekleştiğini belirtti. Sektöre dair önemli çıktıların elde edildiğini, bu çıktıların en kısa zamanda hayata geçirileceği mesajını veren Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin lokomotiflerinden sağlık alanının, dünyada söz sahibi olması için çalışlarını yürüttüklerini ve bundan sonra da gerekli hamleleri yaparak bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.


Toplantı, üniversite bünyesinde kurulan yeni birimlerin koordinatörleri tarafından yapılan bilgilendirme sunumları ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:42
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamor Millet Bahçesi hizmete açıldı
    1. Kamor Millet Bahçesi hizmete açıldı
    2. BDDK kararı sonrası kuyumcularda..
    3. GRAFİKLİ - Döviz kurlarının hassas..
    4. Almanya hükümeti sığınmacılara..
    5. Uysal, Kırcami’de imar planına bağlı..
    6. Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete..
    7. 30 ülkeden metal ambalaj sektörü..
    8. Acıpayam'da deprem mi oldu son dakika..
    9. Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı..
    10. Limon ağaçlı kütüphanede kütüphane..
    11. "Biz halkın avukatıyız ama ölçümüz..
    12. AFAD: "Denizli, Acıpayam’da 4,3..
    13. Antalya’da sazlık yangını
    14. Otopside fark edildi, apartman..
    15. Atakum’da çarşı cadde ve meydan açılışı
    16. EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de..
    17. NumanKurtulmuş’tan Cindoruk’a yanıt
    18. “Önce kendi halklarına, sonra bütün..
    19. Arkeopark Projesi Burhaniye’nin..
    20. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3..
    21. "Teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede..
    22. Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı..
    23. “Antisemitist olmak Anti-amerikan..
    24. Denizli'de bir deprem daha!
    25. Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı
    26. Kuşadası’nda 12 suçtan 7 yıl hapisle..
    27. ABD duyurdu: Ortaklığa devam ediyoruz
    28. Batman’da MYO Çocuk Gelişimi Programı..
    29. Başkan Çelik Kuşlubahçe’de destek..
    30. DOKAP Bölgesi Organik Yumurta..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!