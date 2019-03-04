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Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her yerde, AtatürkÜniversitesi de yerini alacak”

İran Urmiye Tıp Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:58
Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her yerde, AtatürkÜniversitesi de yerini alacak”

İran Urmiye Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Javed Aghazadeh, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı‘yı ziyaret etti.


İkili işbirlikleri, ortak projeler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimiyle ilgili konuları görüşmek üzere Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Rektör Aghazadeh’e, ziyareti ve Erzurum’daki temaslarında, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh eşlik etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum ve Atatürk Üniversitesinin kendileri için değerli olduğuna değinen Rektör Aghazadeh, İranlıların Atatürk Üniversitesine geldiklerinde kendilerini İran’daki gibi rahat hissettiklerini belirterek, misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.


Atatürk Üniversitesi ile müşterek projelerinin olduğunu ve bunu artırarak devam ettirmek istediklerini belirten Aghazadeh şöyle konuştu: “İki üniversitemiz arasında geçen yıl imzaladığımız diploma denklik protokolü sayesinde denklik sorununu çözdük. Bu sayede üniversitelerimizden mezun olan kişiler hem Atatürk Üniversitesinde, hem de Urmiye Tıp Üniversitesinde görev yapabiliyorlar. Bununla kalmayıp, sağlık alanında ileri düzeyde olan Atatürk Üniversitesinin, bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak istiyoruz.”


Rektör Çomaklı: “Bilimin Olduğu Her Yerde, AtatürkÜniversitesi de Yerini Alacak”


Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, anlaşmalı olduğu yurtdışı kurumlarla verimli işbirliği çalışmaları yürüttüğünü, yine dünyada tanınır bir üniversite olma misyonuyla yeni ortaklıklara imza atmaya hazır olduğunu belirterek gelişim ve değişim için ikili işbirliklerine önem verdiklerini söyledi.


Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak yabancı ülkelerdeki kurumlarla ortaklıklar kurarak, farklı ülkelerden öğrencileri ağırlayarak ve kendi öğrencilerimize eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme veya uluslararası projelere katılma olanakları sağlayarak uluslararası bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Üniversitemizde sağlık alanında hizmet veren çeşitli birimlerimiz var. Bu birimlerimizle Urmiye Tıp Üniversitesine her zaman destek vermeye hazırız. Sadece çevre ülkeler değil dünyanın sayılı üniversiteleriyle de iş birlikleri yapmak için uğraşıyoruz. Bilimin olduğu her yerde, Atatürk Üniversitesi de yerini alacak.”


Ziyaretin ardından, Rektör Çomaklı ve Aghazadeh karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:58
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