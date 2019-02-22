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Rektör Çomaklı: “Benim Bir Fikrim Var" diyen herkese kapımız açık

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Sekreteri Dr.

22 Şubat 2019 Cuma 14:20
Rektör Çomaklı: “Benim Bir Fikrim Var" diyen herkese kapımız açık

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Sekreteri Dr. M. Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Genel Sekreter Kapıcıoğlu’na, TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok ve yöneticiler refakat etti.


Güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyen kadim bir üniversitede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kapıcıoğlu, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti. TÜMSİAD olarak Atatürk Üniversitesi Teknokent’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kapıcıoğlu, tıpkı batıdaki teknokentlerde olduğu gibi Ata Tektnokent’in de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.


“Üretim İçin Üniversite ve Sanayici Birlikte Hareket Etmeli”


Üniversitelerde yürütülen çalışmaların sanayi sektörü için vazgeçilmez olduğunu belirten Kapıcıoğlu, şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi tarafından oluşturulan ve yer almaktan memnuniyet duyduğumuz komisyonlar sayesinde Erzurum adına olumlu çalışmalar yürütüyoruz. Atatürk Üniversitesinin teorisini ve TÜMSİAD’ın pratiğini buluşturduğumuz takdirde şehirde ses getirecek çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum. Üretim için, üniversite ve sanayici birlikte hareket etmeli. Üniversite ile ortak çalışmalar yapma arzusu içindeyiz. Önümüzdeki aylarda bölgenin sorunlarıyla ilgili bir çalıştay yapabiliriz. Bu vesileyle hem akademik hem de sahada söz sahibi bir kurum olan Atatürk Üniversitesinin tüm alanlarda başarılı olacağına yürekten inanıyor, misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.


Rektör Çomaklı: “Tüm Çalışmalarımızı Yeni YÖK Sistemine Uygun Olarak Gerçekleştiriyoruz”


Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite misyonu kapsamındaki projelerin en önemlilerinden üniversite-sanayi iş birliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, şehre ve bölgeye hitap eden tüm sanayicilerle temas halinde olduğunu vurguladı. Üniversitenin tüm çalışmalarını Yeni YÖK sistemine uygun olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Çomaklı, üniversite-toplum ve üniversite-sanayi iş birliğinin şehir, bölge ve ülke kalkınmasına önemli derecede katkıda bulunduğuna işaret etti.


Çomaklı: “Büyük, güçlü ve bağımsız olan ülkemiz için her yönden çalışmak zorundayız. Fakültelerimizdeki akademisyenler sanayicilerle, sanayiciler ise bizimle sürekli iletişim halinde olmalı ki şehrimiz ve ülkemiz için bir şeyler yapmış olalım. Sanayici ve akademisyen iş birliğiyle ürün geliştirmeye sınırsız destek veriyoruz. Örneğin hastanelerde kullanılan malzemeleri biz üreterek iç piyasaya sürmek istiyoruz. Çünkü bunları yapabilecek güçteyiz. Ata Teknokent sanayici ve akademisyen arasında köprü vazifesi görüyor. ‘Benim bir fikrim var’ diyen herkesi o alanda uzman olan akademisyenimizle buluşturuyoruz. Bu sayede hem yeni proje ve fikirler ortaya çıkmış oluyor hem de üniversite-sanayi iş birliğini sağlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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