Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) Birimini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Üniversite birimlerini sık sık ziyaret eden ve bunu da rutin hale getiren Rektör Çomaklı’nın son adresi Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi oldu. Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz’ün katılım sağladığı ziyarette ATAUZEM Müdürü Doç. Dr. Vecihi Yiğit ve Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turan ile Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Keskin hazır bulundu.

Uzaktan eğitimin önemine değinen Rektör Çomaklı, örgün ve ikinci öğretimin yanı sıra hem Açıköğretim Fakültesi hem de ATAUZEM ile verilen uzaktan eğitim sayesinde sınırlarını aşan bir üniversite konumuna geldiklerini aktardı. Ana yerleşkeden uzak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli uygulamalar geliştirebilecek alt yapıya sahip olduklarını kaydeden Rektör Çomaklı, ATAUZEM’de yüksek kalite ve son teknolojilerle oluşturulan ses ve video stüdyolarının mevcut olduğunu ve bu stüdyolar aracılığı ile öğretim elemanlarının öğrencilerine yönelik eğitsel materyaller oluşturabildiğini ve bunları yayımlayabildiğini belirtti.

Uzaktan eğitimin önemine değinen Rektör Çomaklı, zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim sistemi olan bu modelin, bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağladığını ve geniş kitlelere de eğitim hizmetleri sunduğunu ifade etti. Temel teknolojik araç-gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan eğitim teknolojilerinin de büyük bir hızla geliştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı, bu gelişimin uzaktan eğitimi geleneksel eğitimin güçlü bir alternatifi haline getirdiğini söyledi.

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın birimde görevli akademik ve idari personelin dilek, istek ve temennilerini dinlemesi ile son buldu.