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Rektör Çomaklı, 5. Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarına iştirak etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yurdun çeşitli illerinde düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının beşincisi, 26-28 Nisan tarihleri arasında "Millî Mücadelenin 100.

28 Nisan 2019 Pazar 09:39
Rektör Çomaklı, 5. Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarına iştirak etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yurdun çeşitli illerinde düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının beşincisi, 26-28 Nisan tarihleri arasında "Millî Mücadelenin 100. Yıl Dönümü" dolayısıyla Erzurum’da gerçekleştirildi.


Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Gençlerle Baş Başa” programında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 70 öğrencinin alanında uzman isimlerle bir araya geleceği programın açılışı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla Palandöken Dağında gerçekleşti.


Açılışa Rektör Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin ile öğrenciler katıldı.


“Yüce Dinimizle Millî Kültürümüz, Âdeta Bütünleşmiş ve Dinimizin Güzel Prensipleriyle Yoğrulmuştur”


Konuşmasına, “Topluma hayat veren ana damarlar mesâbesindeki en büyük millî hazinelerimizden biri gençliğimizdir. Gençler, toplumumuzun geleceğidir. Bu sebeple ruh ve beden bakımından sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesini en önemli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz” sözleriyle başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, milli şuuru pekiştirmek ve bağları güçlendirmek için öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.


Yüce dinimizle millî kültürümüzün âdeta bütünleştiğini ve dinimizin güzel prensipleriyle yoğrulduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, tarihin, millî ve manevî değerlerine sahip çıkamayan ve başka milletleri körü körüne taklit ederek millî ve manevî şahsiyetlerini kaybeden toplumların dünya coğrafyasından silinip yok olduğu sayısız acı örnekle dolu olduğu da sözlerine ekledi.


“En Büyük Sermayemiz, Bilgi ve Tecrübelerimizdir”


Prof. Dr. Çomaklı: “Türkiye’nin, dünyanın değişimini yakalayacak ve geçecek gençlere ihtiyacı var. En büyük sermayemiz bilgi ve tecrübelerimizdir. Büyük medeniyetlerin en çetin savaşları kazanacak büyük askerleri olduğu gibi bu ruhu gelecek nesillere aktarabilecek güçlü kalemleri de olmalıdır. Bir toplumu içten yıkmak isteyenler, ilk hedef olarak inanç, ahlak ve millî değerleri yok etmeyi seçmektedirler. Nitekim Yüce Allah, dinî ve ahlâkî prensiplere sahip çıkarak, kimlik ve şahsiyetimizi korumamızı emretmiştir.


Düşünceler, vicdanlar boşluk kabul etmez. Siz bunları milli, manevi değerlerinizle dolduramazsanız başka güçler kendilerine göre başka şekilde doldurur. Gençliğin kalbi, gönlü, vicdanı, ruh ve duygu yapısı, hayatı, millî, ahlâkî ve manevî değerlerle zenginleştirilip doldurulmalıdır. Yarın karşımızda bizim olmayan, bizden uzak kimliksiz, kişiliksiz gençler, çocuklar istemiyorsak öncelikle kültürel, ahlâkî, ailevî ve insanî değerleri öğretmeli, çocuklarımızı çağın ihtiyaçlarına göre hazırlamalıyız.


Erzurum’un kış ve tarihi turizm alanlarında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Vali Okay Memiş, yapılan yatırımlar sayesinde Erzurum’un adından söz ettirmeye başladığını söyledi.


“Türkiye Artık Birbirine Daha Fazla Entegre Oldu”


Vali Memiş: “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde yapılan büyük yatırımlar sayesinde Türkiye artık birbirine daha fazla entegre oldu. Türkiye’nin her tarafı duble yollarla birbirine bağlandı. Hava yolları, eskiden sadece varlıklı bir kesimin hava yolu iken artık asgari ücretli vatandaşımız dahi neredeyse otobüs bileti fiyatına bunu kullanabiliyor. Dolayısıyla her şehir ulaşılabilir, her yerleşim yeri turistik oldu. Bu noktada mücadelede kızıştı aslında. Erzurum önceden sadece bölge merkezi iken, artık her ilde hava limanı ve üniversite var. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı büyük hizmetlerdir" dedi.


Tarihi mekânlar ve şahsiyetler başta olmak üzere, Anadolu’nun kültürel birliğinde önemli yere sahip olan ortak değerlerin ele alınacağı ve gençlerde kültür, dil ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen program, şehir ve tarihi alan incelemeleriyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:39
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