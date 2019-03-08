0553 313 94 23

Rektör Çomaklı: “2023 eğitim vizyonu ülkemiz için büyük önem arz ediyor”

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr.

08 Mart 2019 Cuma 18:23
Rektör Çomaklı: “2023 eğitim vizyonu ülkemiz için büyük önem arz ediyor”

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, yakın zamanda gerçekleşen ve Millî Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldığını hatırlatarak toplantının oldukça verimli geçtiğini vurguladı. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hakkında değerlendirmede bulunan Çomaklı: “Eğitim sistemimizde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşüm alanlarının tespiti ile bu dönüşümün kapsamını belirleyen ve buna dair bir yol haritası ortaya koyan bu belge, eğitimin aktörleri ve paydaşlarına bir gelecek vizyonu çizmesi, eğitim politikasının karar alma ve icra makamlarına politika ve program belirleme noktasında kılavuz olma imkânı sağlaması açısından önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.” ifadelerini kullandı.


Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerin, yükseköğretime kadarki süreçte nitelikli ve donanımlı bireyler haline geleceklerini, bu sayede altyapısını tamamlamış şekilde üniversite eğitimine başlayacaklarını belirten Rektör Çomaklı, çizilen bu yol haritası ile başarının en kısa zamanda geleceğine inandığını söyledi.


Ziyaretlerinden dolayı Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy’a teşekkür eden Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonunun ülkemiz eğitim ve öğretimine hayırlı olması temennisinde bulundu.


Dr.Şensoy: “Atatürk Üniversitesi, Üzerine Düşen Görevi Layıkıyla Yerine Getiriyor”


Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Şensoy, ülke eğitiminde marka haline gelmiş böylesine güzide bir kurumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


2023 Eğitim Vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu belirten Genel Müdür Şensoy: “Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 Eğitim Vizyonuyla birlikte ölçme değerlendirmede ki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme, zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak. Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgi depolamaya dayalı, öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama ve algılama da büyük önem arz edecek.” dedi.


Ülkelerin kalkınmasının ancak eğitim ve buna bağlı olarak yapılan üretimle gerçekleşeceğini aktaran Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonunun ülke kalkınmasına önemli ölçüde destek vereceğini söyledi. Bu kalkınmanın en önemli aktörlerinden olan üniversitelere de büyük görev düştüğünü aktaran Şensoy, Atatürk Üniversitesinin bu görevi layıkıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm akademisyen ve idari personele başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastayken hangi durumda ücretli izine çıkılabilir? Hastayken ücretli izin nasıl yapılabilir?
    1. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    2. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    3. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    4. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    5. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    7. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    8. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    9. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    10. Liderin rakibi maça gelmedi
    11. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    12. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    13. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    14. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    15. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    16. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    19. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    20. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    21. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    22. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    23. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    24. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    25. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    26. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    27. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    28. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    29. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    30. Bakan Soylu: “Terörün kökünü..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem