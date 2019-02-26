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Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

26 Şubat 2019 Salı 16:48
Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da davetli olarak katıldı. İki gün boyunca devam eden çalıştayda Türkiye’nin 2023 yılı eğitim hedefinde gelinen aşamalar değerlendirildi.


Ankara’da düzenlenen ve birçok misafirin katılım sağladığı çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Vizyonu ile ülkenin küresel rekabet gücü konumunu iyileştirmenin, dünya barışı ve insanlık onuru için her zaman gereğini yapacak nitelikli, ahlaklı insanlar yetiştirmenin amaçlandığını ifade etti. Eğitimde alacakları her kararın hangi parametreleri ne şekilde etkilediğine dair simülasyonlar yaptıklarını aktaran Selçuk, aksi hâlde bugünkü çözümlerin yarının sorunları hâline gelebileceğini belirtti. Oyunun ortasında ya da içinde kuralı değiştirmeden ilerlemeye gayret ettiklerini, uluslararası bazı aktörlerin empoze ettiği belirsizlikleri gündemden uzak tutmak için çalıştıklarını anlatan Selçuk, eğitimde teori ve pratiğin bir arada olmasıyla ilgilendiklerini söyledi.


Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 16 yılda eğitimi de kapsayan pek çok konuda atılımlar yapıldığına dikkati çekti. Eğitimde yapılanlar için Erdoğan’a teşekkür borçlu olduklarının altını çizen Selçuk, şimdi de bunların üzerine çalışmalar inşa ettiklerini anlattı. Bakan Selçuk, gelecek yılların hatta daha sonrasının çözümleriyle ilgilenmeye çalıştıklarını kaydederek, "Eğitimin bir maraton koşu olduğunu biliyoruz, eğitimin 100 metre koşu olmadığının farkındayız. Bugünkü çocuklarımız için elbette bir şeyler yapıyoruz, yapacağız ama doğmamış çocuklarımız için de sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Türkiye´nin 20, 30, 40 yıl sonrası için neyi nasıl hazırlayacağımızı çocuklarımıza cevap olarak hazırlamış olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.


Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AB Türkiye Delegasyonu İş Birliğiyle 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayının Türk eğitim sistemine birtakım değişiklikler getireceğine dikkat çekti. Çalıştay sayesinde öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak çalışmalar üretileceğini bu sayede değişkenlikten ziyade eğitimde istikrarı sağlamaya yönelik adımların atılacağını belirten Çomaklı, ülkenin daha sağlıklı bir eğitim sistemine kavuşacağını dile getirerek AB Türkiye Delegasyonu İş Birliğiyle 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni etti.


Eğitimde teknolojinin kazandırdığı imkânları kullanmanın önemine değinen Rektör Çomaklı, bu kapsamda üniversite bünyesinde çeşitli birimlerin kurulduğuna işaret ederek yapay zekâ temelli, kendi kendine öğrenen ve giderek gelişen karar destek sistemleri ile öğrenmeyi daha da kolay hale getirdiklerini kaydetti. Ülke olarak her zaman hedeflerinin büyük olduğunu, bu hedeflerin yakalanması için de eğitimsel kaliteyi artırmanın öneminin farkında olduklarının altını çizen Çomaklı, nitelikli ve kaliteli nüfus yetiştirmenin en önemli yolunun şüphesiz ki iyi bir eğitim sistemine sahip olmaktan geçtiğini vurguladı.


Üniversitelerin bölge ve ülke kalkınmasında söz sahibi olan, üst düzey eğitim veren, insanların bilgilerini artıran ve daha nitelikli hâle getiren vazgeçilmez özelliklerinin yanı sıra iktisadi kalkınmanın bir sonucu olarak da artan talebi karşılama noktasında bilgi üreten ve bireylerin yaşam düzeyini yükselten kurumlar olduğuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:48
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