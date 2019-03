Rektör Cem Zorlu: "İstiklal Marşımız bu milletin zaferinin adıdır"

Necmettin Erbakan Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yayımladığı mesajında, “Tarihin her döneminde inancına, bağımsızlığına ve vatanına düşkün olan bu millet; Mehmet Akif’in mısralarında ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkmış ve bu değerler milletimizin ortak sesi olmuştur. Cephede en kıymetli varlığı canını ortaya koyan, kahraman ordumuzun her bir ferdinin inancı ve azmi; tüm zorluklarına rağmen milletimizin kararlılığı ve vatan aşkı ile bağımsızlık mücadelesi sürerken yazılan İstiklal Marşı diğer marşlardan farklıdır ve İstiklal Marşımız bu milletin zaferinin adıdır. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.