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Rektör Çakar’dan Şehitler Haftası anma mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:33
Rektör Çakar’dan Şehitler Haftası anma mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi terör saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da istiklaline kastedenlere karşı kendilerini siper eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.


Rektör Çakar Şehitler Haftası nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Çakar mesajında “Ülkemizi sıradan bir toprak parçasından çıkartarak, kutsal vatan haline gelmesini sağlayan kahraman şehitlerimiz; yurdumuzun ve milletimizin geleceği tehlikeye düştüğünde, içerisinde bulunduğu durumu düşünmeden, cesaret ve kararlılıkla düşman karşısında ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek şahadet şerbetini içmişlerdir. Ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan; vatanımız, milletimiz, bayrağımız uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz, iç ve dış düşmanların hain emellerini gerçekleştirmesine müsaade etmeyerek; ulusumuzun tarihteki varlığını koruyup, devam ettirebilmesi adına kutsal bir görevi yerine getirmişlerdir. Düzce Üniversitesi olarak; mukaddes vatan topraklarımız için, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi terör saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da istiklaline kastedenlere karşı kendilerini siper eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anar, onları vatan ve millet sevgisiyle yetiştiren anne ve babalarına teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:33
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