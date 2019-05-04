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Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak ziyaretlerine devam ediyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:49
Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak ziyaretlerine devam ediyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeni dönem rektör adayı olarak Düzce protokolünden başlayan ziyaretlerine devam ediyor.


Ziyaretlerine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile başlayan Rektör Çakar, daha sonra Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) Başkanı Ertan Taşlı ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı’yı ziyaret etti.


Rektör Çakar ayrıca Sabah Gazetesi Ankara eki Yayın Yönetmeni Gazeteci Osman Altınışık’ı da ziyaret ederek Düzce Üniversitesi’nin projelerini anlattı. Ziyaretlerinde; 2015-2019 yılları arasında Düzce Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projeleri içeren “Düzce Üniversitesi 2015-2019” kitabı ile Prof. Dr. Çakar, yeni dönem rektör adayı olarak istişarelerde ve bilgi alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.


Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ziyaretlerinde Düzce Üniversitesi’nin tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde hareket ederek şehrin, bölgenin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınması adına şimdiye dek çalıştıklarına ve bundan sonra da aynı dinamizm ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:49
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