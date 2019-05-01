Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak Düzce’deki ziyaretlerine başladı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeni dönem rektör adayı olarak Düzce’deki ziyaretlerine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile başladı.

2015-2019 yılları arasında Üniversitenin hayata geçirdiği projeleri içeren “Düzce Üniversitesi 2015-2019” kitabı ile Rektör Çakar, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’dan başlayarak il ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Düzce Valisi ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcıları ve Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i ziyaret eden Prof. Dr. Çakar, yeni dönem rektör adayı olarak il protokolü ile istişarelerde ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Ziyaretlerde, Düzce Üniversitesi’nin ve şehrin gelişimi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, daha önce olduğu gibi tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket edecekleri vurgusunda bulundu.