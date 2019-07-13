Rektör Çakar tebrik etti DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, iki öğretim üyesinin Düzce Belediyesinde önemli görevlere gelmesini tebrik etti.

Rektör Çakar, öğretim üyelerinin Düzce’ye önemli katkılar sunacağını belirterek “Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Beyin Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Tuncer Düzce Belediye Başkan Yardımcısı, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bilir Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak önemli görevler üstlenmiştir. Üniversitemize önemli katkılar sunan öğretim üyelerimizin, bilgi, birikim ve deneyimleri ile Düzce’ye de değer katacağını inanıyor, kendilerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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