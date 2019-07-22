Rektör Çakar, “Öğrenci sayımız yaklaşık 35 bine ulaşacak”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzceli gençlerin Düzce Üniversitesi ile aynı puan ve klasmandaki üniversiteler yerine Düzce Üniversitesi’ni tercih etmelerini tavsiye etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tercih dönemi kapsamında Düzce’de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Düzce’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kayıp vatandaşlarımızın da en kısa sürede bulunabilmesini temenni etti. Basın mensuplarına bu felakette gösterdikleri fedakarlık için teşekkür eden Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin de misafirhane başta olmak üzere tüm mekanları selzedelere açarak bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin gönüllü olarak bu felaketin sonuçlarını en aza indirmek ve düşük zararla çıkabilmek için akademik çalışma yapacaklarını ve bunun sonuçlarını paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Basın mensuplarını Düzce Üniversitesi’nin önemli ortağı, dostu ve gönül yoldaşı olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Çakar, bu başarılı ve olumlu tabloda basının destekleri ile güç birliği oluşturduklarını ifade etti.

Yeni bir üniversite tercih döneminin başladığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 29 Temmuz’a kadar sürecek olan tercih döneminde, Düzceli gençlerin Düzce Üniversitesi ile aynı puan ve klasmandaki üniversiteler yerine Düzce Üniversitesi’ni tercih etmelerini tavsiye etti. Aile yanında eğitim almanın, eğitim sürecinde en büyük avantajlardan olduğunu söyleyen Çakar, bu durumun hem ekonomik hem de kültürel bir kazanç olacağını dillendirdi.

Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi 14 Fakülteye sahip Düzce Üniversitesi’nin, 250’nin üzerinde ön lisans, lisans ve lisans üstü programı olduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, 6200 yeni kontenjanla birlikte öğrenci sayısının yaklaşık 35 bine ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Valilik, Belediye ve Organize Sanayi Bölgesi gibi kuruluşlarla birçok iş birliğine imza attıklarını da ifade eden Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararasılaşma alanında da 30 farklı ülkeden 500’ü aşkın yabancı uyruklu öğrenciye sahip olduklarını dile getirdi. Düzce Üniversitesi’nin YÖS sınavı ile kendi sınavını yaparak kendi öğrencisini aldığını belirten Rektör Çakar, Nisan ayında Somali gibi farklı ülkelerde yaptıkları sınava 3.000 başvuru geldiğini söyleyerek bu kez Kenya gibi farklı coğrafyalarda tekrar YÖS sınavı yapılacağını sözlerine ekledi.

26 Temmuz’da Ruanda kültüründen esinlenerek hayata geçirdikleri Temiz Kampüs etkinliğinde Ruanda Büyükelçesini ağırlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Çakar, fidan dikimi dahil farklı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Gelecek dört yıldaki yapılaşma çalışmalarından da söz eden Çakar, Kütüphane, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni binalarını tamamlayacakları, dere yatağını ıslah ederek Botanik Bahçesi’ni hayata geçirecekleri, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin yataklı servislerinin tadilatını ve çevre düzenlemesini yapacakları ve İlahiyat Fakültesi için bağımsız bir alan oluşturacakları bilgisini aktardı.

İhtisaslaşma faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çakar, fındığa alternatif olması amacıyla 30 çiftçi ile 1.000 dönümlük arazide tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Sağlık turizminde atılım yapmak için akredite olacaklarını da belirten Prof. Dr. Çakar, Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Merkezi’nin açılışını da en kısa sürede yapacaklarını dile getirdi.Düzce’nin ülkemizin sağlık turizmine açılan penceresi olmasını arzu ettiklerini ifade eden Çakar, ürün-geliştirme çalışmaları sonrasında üretilen ürünlerin hem üniversite Merkezinde, hem internet üzerinden satışa çıkarılacağını da söyledi.

Ar-Ge çalışmalarından da bahseden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son olarak Düzce Teknopark faaliyetlerini anlatarak konuşmasını sonlandırdı. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.