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Rektör Çakar; “Kardeşlik hukuku içerisinde değer üreteceğiz”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Nisan 2019 Cumartesi 04:41
Rektör Çakar; “Kardeşlik hukuku içerisinde değer üreteceğiz”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeniden seçilmesi halinde Düzceliler ile birlikte, kardeşlik hukuku içerisinde değer üretmeye devam edeceklerini söyledi.


Rektör Çakar, basın mensupları ile bir araya geldi.Seçim sürecini değerlendiren Çakar Düzcelilerin gösterdiği ilginin kendisine ciddi bir sorumluluk yüklediğine işaret etti. Çakar “Rektör atamalarının gerçekleşeceği süreçte bu buluşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ailem 150 yıl önce Düzce’ye gelmiş. Ben bu hafta gerçekten buranın kızı, evladı olduğumu gönülden hissettim. Tüm destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu durum verdiği onurun yanında çok ciddi bir sorumlulukta yüklüyor. Ben geçtiğimiz dönemde rektör olacağımı düşünmemiştim. Allah nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da layık gördüler. Bende ekip arkadaşlarımla birlikte bu 4 yılı dolu dolu geçirmeye çalıştım. Yine nasip olur ve Cumhurbaşkanımız görev verirse Düzceliler ile birlikte, kardeşlik hukuku içerisinde değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.


“İhtisaslaşma projesi Düzce’nin mottosu olabilir”


İhtisaslaşma projesinin Düzce’nin mottosu haline gelebileceğini savunan Çakar, “Üniversitemizin her biriminin pek çok projesi var. Sayın Valimiz Düzce için yapılabilecek her türlü güzel işin içerisine Düzce Üniversitesi’ni de dahil ediyor. Biz bize rol verilen her alanda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz Düzce’de farklı kurumlar ile işbirliği enerjisini yakaladık. İhtisaslaşma projesi insanlara dokunmak açısından çok önemli bir fırsat sağladı. Bu çok önemli bir program. Geleneksel tamamlayıcı tıp ve tarımsal atıkların başta fındık olmak üzere endüstriye geri kazandırılmasını kapsıyor. Şehirlerin bazı mottoları var. Bu ihtisaslaşma çalışmasının da Düzce’nin mottosu olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.


“2017-2018 Miladımız oldu”


Çakar, kendi döneminde yapılan çalışmaları bahsederek, “Liderlik rolünü üstlendiğimde bir süre süreci anlamakla geçti. Daha sonra 2016 yılında darbe girişimi yaşadık. Üniversiteyi sağlam bir şekilde ayağa kaldırdık. Nigar olarak rektörlük performansımı 2017 - 2018 yıllarında tam manasıyla gösterebildiğime inanıyorum. Bütçemizi iki katına çıkarttık. Yapılaşma alanlarını yüzde 40 oranında arttırdık. Yeni hastane binamızı hizmete açtık. Botanik bahçemizin, Spor Bilimleri Fakültemizin, kütüphane binamızın yapımına başladık. Halı sahamızı, tenis kortlarımızı yaptık. Yeni yemek hanemizi bitirdik. Yeni giriş kapımızı tamamladık. Mevcut hastane binamızın tadilatını planladık. Yani yapılan çok iş var’’ ifadelerini kulandı.


“Mutlu öğrenci, mutlu yönetim”


Öğrenciler ile sağlanan samimi ilişkinin sorunların çözümünde de etkili olduğunu kaydeden Çakar, “Öğrenci mutlu olunca yönetimde mutlu oluyor. Biz bugüne kadar üniversitemizde hiçbir öğrenci eylemi, öğrenciden yana bir olumsuzluk görmedik. Karşılıklı iletişimle bunu sağlayabiliyorsunuz. Öğrencilerimiz ile konuştuğumuzda çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 04:41
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