0553 313 94 23

Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:50
Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Yönetimi, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi.


Kahvaltı organizasyonu şeklinde gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ile ihtisaslaşma ekibi katıldı.


Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2016 yılı Ekim ayında başlayan ihtisaslaşma sürecinde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kendilerine bütçe ve insan kaynağı tahsis ettiğini belirterek bu çalışmalar vesilesiyle ihtisaslaşma ekibinin Düzce Üniversitesi’ne katıldığını ifade etti. Bu ekibi, sürecin bel kemiği şeklinde nitelendiren Rektör Çakar, çok kıymetli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek Düzce Üniversitesi’nin ilk seçilen 5 üniversite içinde kendini gösterdiğini ve yeni seçilen ihtisas üniversitelerine de yol gösterdiğini dile getirdi. Eğitim ve bilimsel araştırma dışında ihtisaslaşma çalışmalarının Düzce Üniversitesi’nin düzey atlamasına imkan sağladığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, bu sürece yol arkadaşlığı yapan ve yoğun emek harcayan ihtisaslaşma ekibine teşekkür etti. DÜBİT ile DAGEM’in de bu sürecin çok önemli parçaları olduğunu ve bu ekiplerin de çalışmalara katkılar sağladığını dillendiren Rektör Çakar, yeni kurulan Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmalarıyla ihtisaslaşma sürecine hız kazandırdıklarını sözlerine ekledi.


2019 yılında Düzce Üniversitesi’ni ihtisaslaşma alanında daha yoğun bir dönemin beklediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, el birliğiyle güzel ve başarılı işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:50
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" fuarı
    1. "ACE of MICE Exhibition by Turkish..
    2. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
    3. Ankara'da Japon Filmleri Festivali..
    4. Ankara Barosu’ndan açıklama
    5. 'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı..
    6. Park edilmek istenen tomruk yüklü tır..
    7. Sultangazi'da gizli kamera operasyonu
    8. Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’
    9. Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı
    10. Sarayköy’de hayvan yetiştiriciliği ve..
    11. AFAD’tan zorlu kış şartlarında gerçeği..
    12. Başkan Alemdar Kazımpaşa’ya misafir..
    13. Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle..
    14. Cinayet zanlısının mahkemede yüzüne..
    15. DÜ ile DTSO arasında Ar-Ge ve..
    16. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan..
    17. Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi..
    18. Dertlerimizin menşei midemiz değil,..
    19. Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor
    20. FETÖ sanığı eski akademisyene hapis..
    21. Yerel mahkeme Kütahyalı'ya ceza..
    22. Umreciler dualarla kutsal topraklara..
    23. MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e..
    24. Süleyman Kılınç projelerini açıkladı
    25. Bilnet Okulları’ndan sporculara tam..
    26. Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye..
    27. Akbank'a Global Finance'den ödül
    28. Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje..
    29. "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
    30. Suriyeli gençten savaşta elini..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı