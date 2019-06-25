Rektör Çakar Fransa’daki ülkemizi temsil etti Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Avrupa Konseyi tarafından Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen “Academic Freedom, Institutional Autonomy and the Future of Democracy” başlıklı toplantıda Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) temsil etti.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda; yükseköğretimdeki akademik özgürlük konusu ele alınırken, kurumsal özerklik ve demokrasinin geleceği konularında da bilimsel içerikli oturumlar gerçekleştirildi. İki gün süresince gerçekleştirilen toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yükseköğretim sistemindeki akademik özgürlüğün her açıdan değerlendirildiğini ifade ederek toplantıdan çıkan sonuçların ülkemizdeki akademik çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

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