0553 313 94 23

Rektör Çakar, “En büyük ihanetlerden birisi”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:21
Rektör Çakar, “En büyük ihanetlerden birisi”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “15 Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” dedi.


Rektör Nigar Demircan Çakar,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ndeniyle bir mesaj yayınladı. “Devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” diyen Rektör Çakar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanetten kaynaklanan bir örgüt’ şeklinde tanımladığı, devlet kurumları içerisinde bulunan bir grup FETÖ/PDY mensubu teröristler ve onların işbirlikçileri; halkımızın iradesine, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, Meclisimize ve Hükümetimize karşı menfur, haince ve alçakça bir darbe girişimine kalkışmışlardır. Bu ihanet şebekesi tarafından, Türk Milletinin uçaklarından, helikopterlerinden ve tanklarından halkımızın ve emniyet güçlerimizin üzerine pervasızca ateş açılmış, yüzlerce vatan evladımız şehit olmuş, binlerce insanımız ise yaralanmıştır. Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da olağanüstü bir mücadele örneği gösteren, canı pahasına tankların ve silahların önüne siper olan Milletimiz, emniyet güçlerimiz ve vatansever askerlerimiz ile birlikte, bu hain kalkışmayı başarıyla püskürterek yeni bir milli mücadele ve demokrasi destanı yazmıştır. Vatanımızın ve Milletimizin bekası için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; FETÖ/PDY ve tüm terör örgütlerinin her türlü faaliyetlerine karşı mücadele veren bir Üniversite olarak, demokrasimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis özel gündemle toplanacak
    1. Meclis özel gündemle toplanacak
    2. Yaz Kur’an Kursları devam ediyor
    3. Rektör Çakar, “En büyük ihanetlerden..
    4. Düzce’de 158 okulda kütüphane var
    5. Başkan Özlü, “Yaşanan hain darbe..
    6. 2 milyonluk faturanın ardından şimdi..
    7. Emet’te trafik kazası: 1 yaralı
    8. En son Fransa füze gönderdi... Yeni..
    9. Zanlının evine molotofla..
    10. Manisa'da feci kaza... Araç ortadan..
    11. Erzurum'da hareketli anlar... Çok..
    12. Cumhurbaşkanı'ndan o öneriye destek!
    13. Kıbrıs'ta acı olay... Aynı aileden 4..
    14. Gerilim yüksek... Bomba iddia: Gidiyor!
    15. Çıkan iki yangın da kontrol altına..
    16. 13.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    17. Ankara’da kaçak içki operasyonu
    18. Isparta’da ilginç kaza: otomobil var,..
    19. Beş saatlik yağmur sele neden oldu
    20. Filipinler'in güneyinde 5,8..
    21. Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı
    22. Bursa'da kundaklama
    23. "Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı..
    24. "ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları..
    25. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    26. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    28. Uluslararası Altın Karagöz Halk..
    29. Silivri’de bitkisel yağ yüklü TIR alev..
    30. Erdoğan’dan "Ağaç dikme bayramı"..
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'