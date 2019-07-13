Rektör Çakar, “En büyük ihanetlerden birisi”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “15 Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” dedi.

Rektör Nigar Demircan Çakar,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ndeniyle bir mesaj yayınladı. “Devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” diyen Rektör Çakar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanetten kaynaklanan bir örgüt’ şeklinde tanımladığı, devlet kurumları içerisinde bulunan bir grup FETÖ/PDY mensubu teröristler ve onların işbirlikçileri; halkımızın iradesine, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, Meclisimize ve Hükümetimize karşı menfur, haince ve alçakça bir darbe girişimine kalkışmışlardır. Bu ihanet şebekesi tarafından, Türk Milletinin uçaklarından, helikopterlerinden ve tanklarından halkımızın ve emniyet güçlerimizin üzerine pervasızca ateş açılmış, yüzlerce vatan evladımız şehit olmuş, binlerce insanımız ise yaralanmıştır. Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da olağanüstü bir mücadele örneği gösteren, canı pahasına tankların ve silahların önüne siper olan Milletimiz, emniyet güçlerimiz ve vatansever askerlerimiz ile birlikte, bu hain kalkışmayı başarıyla püskürterek yeni bir milli mücadele ve demokrasi destanı yazmıştır. Vatanımızın ve Milletimizin bekası için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; FETÖ/PDY ve tüm terör örgütlerinin her türlü faaliyetlerine karşı mücadele veren bir Üniversite olarak, demokrasimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz” dedi.