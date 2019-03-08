0553 313 94 23

Rektör Budak, "Üniversitemiz dekanlarından 7’si, çalışanlarımızın ise yüzde 58’i kadın"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof.

08 Mart 2019 Cuma 12:01
Rektör Budak, "Üniversitemiz dekanlarından 7’si, çalışanlarımızın ise yüzde 58’i kadın"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Radyo Ege Kampüs’te "Kadınlar Günü Özel" programına katılarak, kadına şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti ve kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti. Budak, "16 dekanımızdan 7’si, çalışanlarımızın yüzde 58’i ve öğrencilerimizin de yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor" dedi.


Yapımcılığını Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın, sunuculuğunu ise Selin Çatal’ın yaptığı "Kadınlar Günü Özel" programına katılan Rektör Prof. Dr. Budak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Budak, "Gerek aile ilişkilerinde, gerekse iş ilişkilerinde, kadın-erkek ilişkilerine daha geniş bir konseptten insani olarak ve evrensel açıdan bakmamız lazım. Bu bakış açısıyla bakarsak her günü Kadınlar Günü olarak kutlamış oluruz.Aslında olması gereken de bu. Bu bir eğitim, kültür, inanç, gelenek ve görenek meselesi. Devletimiz bu konuda önemli politikalar yürütüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve valiliklerimizin önemli çalışmaları var. Üniversitelere de büyük görev düşüyor" dedi.


8 Mart’ı sadece kadınların bir savaşı olarak görmemek gerektiğini belirten Rektör Budak, "Erkekler de buna destek vermeli. Bizlerin de üzerine düşen görevler var. Bölgemizde, şehrimizde ve üniversitemizde kadınlara bakış açısına yönelik çalışmalar yapabiliriz. 16 dekanımızdan 7’si, çalışanlarımızın yüzde 58’i ve öğrencilerimizin de yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Tabi bunu bilinçli olarak seçmiyoruz. Ege Üniversitesi’nin çalışanları ve yöneticileri bu ortamı doğal olarak oluşturdular.Kadının olduğu ortamda nezaket, saygı ve disiplin artıyor. Ben rektör olarak; fakültelerimizde, yüksekokullarımızda, enstitülerimizde ve idari birimlerimizde kadın yöneticiler ile çalışmaktan son derece mutluyum" diye konuştu.


Kadınlara yapılan yanlış bir davranışın tüm toplumu olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, "Kadına şiddet hem dünyada hem de ülkemizde acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Toplumda bu konuda duyarlılık son zamanlarda artış gösterdi. Bir kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Maddi ve manevi olarak bunu öğrenmeli. Bir erkeğin korumasına muhtaç olduğunu düşünerek yaşamamalı. Okuyarak, kendini geliştirerek, bir kariyer sahibi olarak hiç kimseye muhtaç olmadığını çevresine gösterebilir. Değişen dünyada bu olgunun giderek oturduğunu görüyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:01
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    1. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    2. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    3. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    4. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    5. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    6. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    7. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    8. Gençlik Merkezine gece denetimi
    9. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    10. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    11. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    12. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    13. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    14. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    15. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    16. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    17. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    18. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    20. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    21. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    22. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    23. KSÜ personeline rekor promosyon
    24. Geleceğiniz güvence altında
    25. Piyasalarda gün ortası
    26. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    27. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    28. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    29. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    30. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir