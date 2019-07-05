Rektör Bilgiç’ten ‘raylı sistem’ teşekkürü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve Samsun halkı artık tek araçla daha konforlu bir şekilde kampüsümüze ulaşabilme imkânına kavuşmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) bünyesinde hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Tekkeköy arasındaki 29 kilometrelik hafif raylı sistem hattı bugün (5 Temmuz Cuma) itibariyle seferlere başladı. Bir süredir test sürüşleri devam eden hafif raylı sistemin OMÜ Kurupelit Kampüsü bölümünde yolcu taşımaya başlayan tramvay hattına 7 durak daha eklenmiş oldu.Böylece tramvayın 3’üncü etabı ile birlikte raylı sistemin toplam hat uzunluğu 35 kilometreye, durak sayısı ise 43’e ulaştı.

Her fakültenin önünden tramvay geçiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi raylı sistem hattı 6 kilometre uzunluğunda ve 7 duraktan oluşuyor. OMÜ hattı içerisindeki istasyonlar Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak adlandırıldı.

Rektör Bilgiç’ten emeği geçenlere teşekkür

Kampüs içinde çalışmaya başlayan Raylı Sistem hattı ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve Samsun halkı artık tek araçla daha konforlu bir şekilde kampüsümüze ulaşabilme imkânına kavuşmuştur. Bu önemli hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan başta sayın Yusuf Ziya Yılmaz olmak üzere Sayın Zihni Şahin ve Sayın Mustafa Demir’e, projelendirilmesinde ve yapımında emeği geçen herkese, projenin yapımı sürecinde gösterdikleri sabır ve özen için OMÜ ailesinin çok değerli mensuplarına teşekkür eder, hafif raylı sistemin Üniversitemiz ve Samsunumuza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine kullandı.