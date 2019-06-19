Rektör Bilgiç: “Acil Servis’in bu yıl içinde önemli bir kısmı tamamlanacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi’nde sürekli bir yapım faaliyetleri söz konusu olduğunu belirterek,“Acil Serviste birtakım birimlerin bir araya getirilmesiyle de önemli bir eksikliğin giderilmesi söz konusu. Süreci neredeyse tamamlanan Acil Servis’in bu yıl içinde önemli bir kısmının tamamlanacağını düşünüyorum” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Kurul Genel Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in katılımıyla Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleşti. Tıp Fakültesi akademisyenlerinin 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin genel değerlendirmesini yapmak ve fakültenin gelişimine katkı sunmak amacıyla bir araya geldikleri toplantıda ayrıca tıp eğitimine katkıda bulunan akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.

“Acil Servis yakın zamanda yeni bir yaklaşımla yenilenerek büyütülecek”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Bilgiç, Tıp Fakültesi’nde bir takım gelişmeler ve yenilikler yapıldığını belirterek, “44 yıllık bir üniversitenin en eski fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesinin yapılan her yenilikten sonra yenilenmeye muhtaç yeni alanları doğmakta. Özellikle Tıp Fakültesi Hastanesi kısmında. Bu nedenle sürekli bir yapım faaliyetleri söz konusu. Bunlar içinde bu yıl başlayacak en önemli yapım faaliyeti Acil Servisin yenilenmesi ve büyütülmesidir. Ayrıca yeni bir yaklaşımla Acil Serviste birtakım birimlerin bir araya getirilmesiyle de önemli bir eksikliğin giderilmesi söz konusu. Süreci neredeyse tamamlanan Acil Servis’in bu yıl içinde önemli bir kısmının tamamlanacağını düşünüyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin iyi yetişmesi sürecinde hepinizin büyük gayreti var”

Akademisyenlere eğitim sürecindeki katkıları için teşekkür eden Rektör Bilgiç “Öğrencilerimizin iyi yetişmesi sürecinde hepinizin büyük gayreti ve emeği var. Bundan sonraki dönemde, eğitim alanında daha da öne çıkacak bir Tıp Fakültesi olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu hep beraber sağlayacağız. Aramıza yeni katılan akademisyenlerden de bu sürece katkı sağlaması konusunda Dekanlığımızın hassas davranmasını bekliyoruz. Fakülte içindeki tüm birimlerin,görüş birliği ve desteğiyle sağlanacak uyum, Tıp Fakültemizin daha iyi eğitim vermesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Rektör Bilgiç’in konuşmasının ardından teşekkür belgesi takdim törenine geçildi. Eğitim dönemine ayrıca katkıda bulunan akademisyenlere Rektör Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen tarafından teşekkür belgesi verildi.

“9. sıradayız”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise,OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2018 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) gösterdikleri performans hususunda değerlendirme yaptı. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi Anabilim Dalı ve Fizyoloji Anabilim alanındaki TUS başarı sıralamasının kontenjanı 100’ü gören 36 Tıp Fakülteleri arasında 9. sırada olduğunu ifade eden Dağdemir, diğer alanlarda da bu sırlamayı yakalamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Güngör de, fakültenin mevcut durumu hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.Genel bir dönem değerlendirmesi ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.