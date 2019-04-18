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Rektör Bağ’ın bungee jumpingin heyecanı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının düzenlediği PAÜ Bahar Etkinliklerine katılan Rektör Prof.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:38
Rektör Bağ’ın bungee jumpingin heyecanı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının düzenlediği PAÜ Bahar Etkinliklerine katılan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, etkinlik alanında kurulan stantları gezdi, ardından bungee jumpingin yapıldığı vincin sepetine binerek onlarca metre yükseğe çıktı.


Pamukkale Üniversitesi Rektörlük önü çimlik alanda kurulan çeşitli oyun ve aktivite noktalarını gezen RektörBağ, ilk olarak bungee jumping yapan öğrencilerle bir süre sohbet ederek, atlayışları izledi ve onların heyecanına ortak oldu. Güvenlik halatlarını takan Rektör Bağ, bungee jumpingin yapıldığı vincin sepetine binerek öğrenciler ile birlikte yerden onlarca metre yükseğe çıktı. Öğrencilerin atlayışlarını birebir izleyen Rektör Bağ, ardından güvenli bir şekilde öğrenciler ile aşağı indi.


Daha sonra PAÜ Halk Oyunları Topluluğunun dans gösterisini izleyen Rektör Bağ, farklı etkinlik noktalarını ziyaret ederek öğrencilerin coşkusu paylaştı.


19 Nisan Cuma gününe kadar sürecek PAÜ Bahar Etkinlikleri; DJ performansları, çeşitli aktiviteler, PAÜ öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikler ve PERA, Hey Dougles, Ufuk Beydemir gibi ünlü sanatçı ve grupların vereceği konserler ile renklenecek.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:38
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