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Rektör Bağ PAÜ’de öğrenim gören yabancı öğrencileri konuk etti

Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) gelen öğrenciler, tanışma yemeğinde Rektör Prof.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:57
Rektör Bağ PAÜ’de öğrenim gören yabancı öğrencileri konuk etti

Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) gelen öğrenciler, tanışma yemeğinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile bir araya geldi.


Uluslararası öğrenci değişim programları Erasmus Plus, Mevlana ve diğer genel anlaşmalar kapsamında PAÜ’ye gelen öğrencilere yönelik yerleşke içerisindeki PAÜ yemekhaneleri kırmızı salonda tanışma yemeği düzenlendi. Rektör Bağ beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte öğrencilerle buluştu.


Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce düzenlenen etkinlik öncesinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ yabancı öğrencilere hoş geldiniz temennisinde bulunarak onlarla sohbet etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Rektör Bağ, PAÜ’de misafir olacak öğrencilere, “Burada edindiğiniz deneyimleriniz, bilgileriniz ve anılarınızla ülkelerinizle aramızda bir gönül köprüsü oluşturmanızı temenni ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:57
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