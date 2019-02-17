Rektör Alkan, iş dünyasına Teknokent’in çalışmalarını anlattı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent AŞ.’de yer alan firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Teknokent’te yapılan çalışmaların değerlendirilidği toplantıda bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AR-GE çalışmalarının uzun soluklu bir süreç olduğunu belirterek, bugünden yarına bir sonuç alınacağına dair beklenti içinde olunmamasına işaret etti.

AR-GE’nin ‘geleceği yaşamak’ sistematiği olarak ele alınmasını isteyen Rektör Alkan, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulmasının hedefi de sanayicimizi araştırmacı ve üniversitelerimiz ile buluşturarak AR-GE sistematiği içinde, teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktır. Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısı Aralık 2018 sonu itibariyle 81’e ulaşmıştır. Bunlardan faaliyette olan 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer alan Çorum Teknokent, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan 21 Teknoloji Geliştirme Bölgesinden biridir” dedi.

Üniversitede uygulanmaya başlanan 7+1 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ve 3+1 İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alkan, “Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veren üniversitemizde uygulanmaya başlanan bu eğitim modelleri, akademisyenlerimizin sanayi ve ilgili sektörle daha iç içe olmalarını da sağlayacaktır. Bu süreç, öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkının yanı sıra akademisyenleri ve sanayicilerimizi bir araya getirerek AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin artmasına da önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Teknokent’in kurulmasında uzun bir süreç yaşandığını dile getiren Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Teknokent’in oluşturulduğunu belirterek “Bundan sonraki süreçte Teknokentimiz, içerisinde yer alan firmalarımızın yaptığı nitelikli çalışmalarla gelişecek. Hitit Üniversitesi ile Türkiye’de örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attık. Daha güzel projelerle daha iyi başarılara imza atacağımıza da inanıyorum” diye konuştu.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayri Şamlı ise Teknokent’te bulunan firmaların güzel projeler gerçekleştireceğine yürekten inandığını ifade ederek, ÇOSİAD olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda Teknokent’te yer alan firmalar yaptıkları çalışmaları, geliştirdikleri yazılım ve sistemleri paylaştılar. Aynı zamanda firma yetkilileri, Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarıyla çok daha fazla işbirliği gerçekleştirmek, özellikle Teknokent’te çok daha fazla öğretim elemanının yer alması ile sahip oldukları bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini belirttiler.

ToplantıdaRektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Teknokent Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’ınyanı sıraTeknokent AŞ’de yer alan firmaların temsilcileri katıldı.