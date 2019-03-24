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Rektör Alkan bölüm başkanları ile biraya geldi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

24 Mart 2019 Pazar 18:54
Rektör Alkan bölüm başkanları ile biraya geldi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilk defa öğrenci alacak bölümler/programlar ile yarı aktif durumdaki bölümlerin/programların başkanları ile bir araya geldi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak’ın da hazır bulunduğu toplantıda, söz konusu bölümler/programların ülke genelindeki doluluk oranı, mevcut öğrenci sayısı ile buralarda istihdam edilen öğretim elemanlarının ders yükleri ve danışmanlıklarının dikkate alınarak yapılan kapsamlı değerlendirmelerde, ayrıca ileriye dönük gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.


Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesinde fiziki, altyapı ve akademik anlamda pek çok yatırımın yapıldığını ifade ederek Üniversitenin 2011 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla sadece nicel olarak değil; nitel olarak da hızlı bir büyüme ve gelişme ivmesi içinde olduğunu belirtti.


Hitit Üniversinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının 0,87 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkan, buna karşın 1 öğretim elemanı başına 25 öğrenci düştüğünü; ilgililerin görüşleri doğrultusunda istihdam odaklı yeni bölüm ve programlar açmaya devam edeceklerini belirterek, Hitit Üniversitesinin başarı durumunun ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirildiğini; rankinglerde Üniversitenin değişik alanlarda başarı grafiğinin sürekli olarak artan bir ivme ile yükseldiğini vurguladı.


Hitit Üniversitesinin muazzam bir laboratuvar altyapısı ile akademik güce ulaştığını belirten Rektör Alkan, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Adli Bilimler başta olmak üzere şehirle ciddi anlamda etkileşim sağlayan programlarımız mevcut. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde ediyoruz. Biz bunu sizlerle el ele vererek hep birlikte yapıyoruz. Gayretli çalışmalarınız ve destekleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıya katılan bölüm/program başkanları da mevcut bölümler/programların güçlü bir şekilde eğitim-öğretime devam etmesi, ülke genelinde özellikle bazı programlarda yaşanan doluluk oranındaki sıkıntıların en asgari düzeye indirilmesi ve öte yandan zamanı geldiğinde ihtiyaca binaen yeni programların açılması ya da mevcut programların güncellenmesi hususunda Rektörlüğün yapmış olduğu yönlendirici çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:54
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