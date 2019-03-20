Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, “Yeni başlangıçların, tazelenmenin, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı olan Nevruz, baharın müjdecisi olarak kabul görmüş ve çok geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanır olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Manevi Kültür Mirası listesine dahil edilen Nevruz Bayramı, 21 Mart günü başta Orta Asya ve Balkanlar olmak üzere tüm dünyada coşkuyla kutlanmaktadır. Uyanışın, dirilişin, doğayla ve toplumla kurulan sevgi bağının, ortak sevincin ve inancın sembolü olan Nevruz, milli birlik ve beraberliği güçlendiren, barış ve kardeşliği yücelten önemli bir gündür. Geçmişten günümüze milletimizi ortak ideallerde bir araya getiren Nevruz’un bugün de toplumsal dayanışma ve kaynaşmamıza vesile olmasını, içimizde dostluk, sevgi ve saygı tohumları yeşertmesini diliyor; başta üniversitemiz personeli olmak üzere Karamanlı hemşehrilerimizin ve milletimizin Nevruz Bayramı’nı kutluyorum” dedi.