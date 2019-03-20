0553 313 94 23

Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, “Yeni başlangıçların, tazelenmenin, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı olan Nevruz, baharın müjdecisi olarak kabul görmüş ve çok geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanır olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Manevi Kültür Mirası listesine dahil edilen Nevruz Bayramı, 21 Mart günü başta Orta Asya ve Balkanlar olmak üzere tüm dünyada coşkuyla kutlanmaktadır. Uyanışın, dirilişin, doğayla ve toplumla kurulan sevgi bağının, ortak sevincin ve inancın sembolü olan Nevruz, milli birlik ve beraberliği güçlendiren, barış ve kardeşliği yücelten önemli bir gündür. Geçmişten günümüze milletimizi ortak ideallerde bir araya getiren Nevruz’un bugün de toplumsal dayanışma ve kaynaşmamıza vesile olmasını, içimizde dostluk, sevgi ve saygı tohumları yeşertmesini diliyor; başta üniversitemiz personeli olmak üzere Karamanlı hemşehrilerimizin ve milletimizin Nevruz Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkın papazlar katolikleri sorgulamaya sevk etti! Yüzde 37’si...
    1. Sapkın papazlar katolikleri..
    2. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    3. 43 hafız icazetini aldı
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    5. İYİ Parti ve CHP’li..
    6. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    7. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    8. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    9. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    10. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    11. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    12. Denizli Valisi Karahan depremin..
    13. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    14. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    15. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    16. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    17. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    18. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    19. Theresa May, Brexit için üç aylık..
    20. Kartal'da çöken binaya ilişkin..
    21. Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı
    22. Camide down sendromlu çocuklar için..
    23. Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel..
    24. Dünya Down Sendromlular Günü, Tebessüm..
    25. İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1..
    26. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    27. Edibe Sözen’den Nevruz mesajı
    28. Polislik sınavı sorularını dağıtan..
    29. Başkan Memduh Büyükkılıç,..
    30. "Faaliyetlerimiz, yatırımlarımız hızlı..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"