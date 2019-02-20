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Rektör Ağırakça Kur’an-ı Kerim’deki ilmi i’caz sempozyumuna katıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Rektör Ağırakça Kur’an-ı Kerim’deki ilmi i’caz sempozyumuna katıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Irak Sünni Vakfı tarafından Bağdat’ta gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’deki ilmi i’caz uluslararası sempozyumuna katıldı.


Yoğun katılımın olduğu ve üç gün süren uluslararasısempozyumda Kur’an-ı Kerim’in çağdaş bilgilerle ortaya çıkan i’cazınınilmi boyutları tüm yönleriyle ele alınarak, konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bildirildi. Farklı ülkelerden 2 bine yakın akademisyen, ilim adamı ve araştırmacının katıldığı sempozyumda Kur’an-ı Kerim’in zaman içerisinde ilmi verilerle daha da güçlendiği vurgulanarak bilim ilerledikçe Kur’an’ın yönlerinin güçlü şekilde ortaya çıktığı ifade edildi.


Sempozyuma katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Bağdat’ta kurulmuş kültür ve ilim tarihinin en önemli kurumlarından biri kabul edilen Beytü’l-Hikme ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Ağırakça, "Tarih boyunca dünya çapında değerli ilim adamlarının yetiştiği evrensel icatların ve büyük keşiflerin yapıldığı Bağdat’ta böyle bir sempozyumun yapılması, Beytü’l-Hikme’nin ihyası ve İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkması noktasında bir umut oluşturmaktadır" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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