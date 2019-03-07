Rekortmen kadınlar spora ilham veriyor





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalarla spor dünyasına adını altın harflerle yazdıran birçok kadın sporcu bulunuyor.

Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle sporun evrensel yüzünü başarıyla temsil eden kadın sporcular, kırdıkları rekorlarla unutulmazlar arasında yer alıyor.

Heptatlon ve uzun atlamada Jacqueline Joyner-Kersee, kayaklı koşuda Marit Bjoergen, maratonda Paula Jane Radcliffe, teniste Margaret Court, Serena Williams ve Steffi Graf, cimnastikte Vera Caslavska ve Larisa Semyonovna Latynina, bisiklette Kristin Armstrong, futbolda Marta Vieira da Silva ve birçok farklı branşta Mildred Ella Didrikson Zaharias, spor tarihinin en iyi kadın sporcuları arasında dikkati çekiyor.





- Heptatlon ve uzun atlama rekortmeni Joyner-Kersee





ABD'li eski efsanevi sporcu Jacqueline Joyner-Kersee'nin, heptatlon ve uzun atlamada elde ettiği dünya rekorları halen kırılamıyor.

1988'de uzun atlamada 7,4 metre, heptatlonda 7 bin 291 puanla dünyanın en iyi derecelerini elinde tutan Joyner-Kersee, olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, dünya şampiyonlarında ise 4 altın madalya kazandı.

100 metre engelli ve 200 metre kategorilerinde ülkesini temsil ederek spordaki çok yönlülüğüyle öne çıkan 57 yaşındaki Jacqueline Joyner-Kersee, özel hayatıyla da gençlere örnek teşkil ediyor.

Çocukların eğitimi, ırkçılıkla mücadele ve kadın hakları konularında gelişim sağlanması amacıyla Jackie Joyner-Kersee Vakfını kuran ABD'li eski sporcu, ABD Atletizm Federasyonunda da yöneticilik görevini üstleniyor.





- Kış Olimpiyatları'nın altın sporcusu Bjoergen





Kış Olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcusu unvanını ise kayaklı koşu branşında mücadele eden, geçen yıl emekliye ayrılan Norveçli sporcu Marit Bjoergen elinde tutuyor.

Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiyatları'nda 5 kez kürsüye çıkan 38 yaşındaki sporcu, oyunlardaki toplam madalya sayısını 15'e çıkararak adını tarihe yazdırdı.

Bu başarısıyla 13 madalyası bulunan vatandaşı erkek biatloncu Ole Einar Bjoerndalen'ın rekorunu kıran Bjoergen, aynı zamanda kış olimpiyatlarında 8 altın madalya kazanan tek kadın sporcu konumunda bulunuyor.





- Maratonda rekor Radcliffe'in





Büyük Britanyalı Paula Jane Radcliffe, dünyanın en hızlı kadın maratoncusu olarak gençlere ilham oluyor.

Londra Maratonu'nu (2002, 2003, 2005), New York Maratonu'nu (2004, 2007, 2008) 3'er kez, 2002'de ise Chicago Maratonu'nu kazanma başarısı gösteren 1973 doğumlu Radcliffe, 2:15:25'lik derecesiyle bu alanda dünya rekorunu 2003'ten bu yana elinde tutuyor.

Çok yönlü sporcular arasında yer alan Radcliffe, yarı maraton ve cross country branşlarında da birçok kez madalya kazanma başarısı gösterdi.

İlerleyen yaşı nedeniyle 2015'ten bu yana zorlu turnuvalarda yarışmama kararı alan Radcliffe, dünya şampiyonalarında maratonda 1, cross country'de 3, yarı maratonda 3 altın madalyayı boynuna takarken, Avrupa şampiyonalarından da 6 kez zaferle ayrıldı.





- Tenisin altın üçlüsü





Kadınların en başarılı olduğu alanlar arasında yer alan teniste elde ettiği 24 zaferle dünyada en çok grand slam kazanan isim konumundaki Avustralyalı efsane sporcu Margaret Court, bu alandaki rekorunu uzun yıllardır elinde tutmaya devam ediyor.

Avustralya Açık'ta 11 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki 1942 doğumlu Court, çiftlerde 19, karışık çiftlerde ise 21 turnuvada şampiyonluk yaşarken, çıktığı bin 180 tekler karşılaşmasında yüzde 91,68'lik galibiyet oranıyla bu sporun en iyileri arasında yer aldığını ispatlıyor.

Bir sezon içindeki tüm grand slamleri kazanan ilk kadın tenisçi konumundaki 76 yaşındaki eski sporcu, ülkesinde politikayla da ilgileniyor.



Teniste eforun öncekilere oranla çok daha fazla önem kazandığı "açık döneminde" ise ABD'li Serena Williams ve Alman Steffi Graf, başarılarıyla sporseverlerin beğenisini kazandı.

Faal spor hayatını sürdüren 37 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, açık döneminde dünyada en çok grand slam kazanan tenisçi (23) unvanının sahibi konumunda. ABD'li tenisçinin, grand slam çiftlerde 14 ve karışık çiftlerde 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Serena Williams, 2000 Sidney, 2008 Pekin ve 2012 Londra'daki olimpiyatlarda da 4 kez altın madalyayı boynuna taktı.

Kadın tenisine 90'lı yıllarda damga vuran eski Alman tenisçi Steffi Graf da teklerde elde ettiği 22 grand slam zaferinin yanı sıra kırdığı rekorlarla unutulmaz isimler arasında yer alıyor.

1988 yılında düzenlenen 4 grand slam'in yanı sıra olimpiyatlarda da şampiyonluğa ulaşan Graf, bunu başaran dünya tarihindeki tek tenisçi unvanını taşıyor. Alman tenisçi, her grand slam turnuvasında en az 4 şampiyonluk yaşayan tek tenisçi unvanının da sahibi.





- Cimnastiğin altın kadınları





Cimnastikte ise eski efsane sporcular Vera Caslavska ve Larisa Semyonovna Latynina elde ettikleri başarılarla unutulmazlar arasında yer almaya devam ediyor.

2016'da 74 yaşında hayata veda eden Çek sporcu Caslavska, olimpiyatlarda 7 altın, dünya şampiyonlarında 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, Avrupa şampiyonlarında ise 11 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya elde ederek 1959 ile 1968 yılları arasına damga vurdu.

Çekya'da 4 kez yılın sporcusu seçilmesinin yanı sıra UNESCO tarafından 1989'da Pierre de Coubertin Uluslararası Fair Play Ödülü'ne layık görülen Caslavska gibi olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu unvanını 48 yıl boyunca koruyan efsane cimnastikçi Larisa Semyonovna Latynina da spor tarihinin en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

27 Aralık 1934 Ukrayna doğumlu Latynina, Sovyetler Birliği adına ter döktüğü 1956-1964 yılları arasındaki olimpiyatlarda 14'ü bireysel olmak üzere 18 madalya kazandı.

Rekoru 2012'de ABD'li yüzücü Michael Phelps tarafından kırılana kadar olimpiyat tarihinin en başarılı ismi olmayı sürdüren Larisa Semyonovna Latynina, oyunlarda en çok altın madalya kazanan kadın sporcu (9) unvanını ise koruyor.





- Hastalığını yenerek olimpiyat rekoru kırdı





ABD'li 45 yaşındaki kadın bisikletçi Kristin Armstrong, spor kariyerinde elde ettiği başarılar kadar mücadele gücü ile de spor dünyasının en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor.

Yüzme, maraton ve triatlon ile spor hayatına başlayan Armstrong, eklemlerde bir tür tampon gibi işlev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması, yok olması veya bu eklemleri kayganlaştıran sıvının azalması sonucu oluşan osteoartrit hastalığına genç yaşta yakalandı.

Bu hastalık nedeniyle 27 yaşındayken spor hayatı bitme noktasına gelen ABD'li sporcu, pes etmedi ve koşu hayatını sonlandırarak bisiklet sporuna odaklandı.

Önce hastalığını yenen Kristin, sıfırdan başladığı yeni kariyerinde ise zirveye rekorla çıktı. Düzenlenen son 3 olimpiyatta bireysel zamana karşı kategorisinde 3 altın madalya kazanan tarihteki tek bisikletçi Kristin Armstrong'un, 2 de dünya şampiyonluğu bulunuyor.





- Olimpiyatta 3 farklı kategoride madalya kazandı





"Babe" lakaplı ABD'li Mildred Ella Didrikson Zaharias, sporun birçok branşında gösterdiği üstün performansla çok yönlü sporcular listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

26 Haziran 1911'de dünyaya gelen ve yakalandığı kanser nedeniyle 45 yaşında hayata gözlerini yuman Babe, küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başladı, 1930 ve 1931'de ABD Basketbol Takımı'nda şampiyonluklar yaşadı.

1932'de Los Angeles'ta düzenlenen olimpiyatlarda 80 metre engelli ve cirit atmada döneminin dünya rekorunu kırarak altın madalya kazanan Didrikson Zaharias, yüksek atlamada da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinin çeşitli dönemlerinde profesyonel olarak beyzbol, softbol, yüzme, artistik patinaj, bilardo ve Amerikan futbolunda ulusal yarışlara katılarak madalyalar elde eden "Babe", olimpiyatlardaki başarısının ardından kariyerini golfe yöneltti.

Kadınlar Profesyonel Golf Birliği (LPGA) tarafından düzenlenen 10 turnuvada şampiyonluk yaşayan ve 1940'lı yılların en iyi golfçüleri arasına adını yazdıran "Babe", sadece erkeklerin katılmasına izin verilen Los Angeles Açık'a kabul edilen döneminin tek kadın sporcusu olmuştu.





- FIFA 5 kez üst üste seçti





FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu ödülünü 2006-2010 sezonlarında üst üste 5 kez kazanan ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı golcü Marta Vieira da Silva, birçok otoriteye göre yeşil sahaların en yetenekli oyuncusu olarak gösteriliyor.

FIFA Dünya Kupası'nda attığı 15 golle organizasyon tarihinin en golcü ismi konumundaki Marta, 133 maçta 110 kez ağları sarstığı Brezilya Milli Takımı ile olimpiyatlarda iki kez gümüş madalya kazandı.

