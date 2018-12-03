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Rekortmen berberden engellilere evde tıraş hizmeti

Bir günde 360 kişiyi tıraş ederek dünya rekoru kıran Ankaralı berber Ercan Buyruk, engellileri evlerinde ziyaret ederek, saç ve sakal tıraşı yapıyor- Ercan Buyruk:- "Anne babalar aldıkları makineyle çocuklarını evde tıraş etmeye çalışıyorlar. O çocukların da dışarıya çıkıp berbere gidebilmesini ve sadece engelli çocukların tıraşlarının yapıldığı bir kuaför salonunun olmasını çok istiyorum. Projem kabul edilirse böyle özel çocuklar için bir salon yapma hayalimi gerçekleştireceğim"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
Rekortmen berberden engellilere evde tıraş hizmeti

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Bir günde 360 kişiyi tıraş ederek dünya rekoru kıran Ankaralı berber Ercan Buyruk, engellileri evlerinde ziyaret ederek, saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Ankaralı berber Buyruk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, serebral palsi hastaları 15 yaşındaki Mustafa Yiğit Eren ile 45 yaşındaki Metin Şahin'i tıraş etmek için evlerine gitti.

Buyruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireyler ve ailelerine destek olmak için tıraşlarını berber salonunun yanı sıra evlerinde de yaptığını belirtti.

Engellilerin birçoğunun tıraş olmaya gitmekte zorlandığını dile getiren Buyruk, "Anne babalar aldıkları makineyle çocuklarını evde tıraş etmeye çalışıyorlar. O çocukların da dışarıya çıkıp berbere gidebilmesini, sadece engelli çocukların tıraşlarının yapıldığı kuaför salonunun olmasını çok istiyorum. Bazı yerlere başvurdum, iletişim içindeyim. Projem kabul edilirse böyle özel çocuklar için bir salon yapma hayalimi gerçekleştireceğim. Umarım gereken destek verilir." diye konuştu.

Buyruk, Mustafa Yiğit Eren'in saç tıraşını bebekliğinden bu yana yaptığını belirterek, "Mustafa'yı tıraş etmek beni çok mutlu ediyor. Mustafa gibi birçok çocuğun tıraşını yapıyorum. Böyle çocukları tanımak, ailelerinin duyarlılığını görmek anlatılmaz bir duygu. Ailelerdeki o sabrı ve mücadeleyi görmek insanın hayata bakış açısını değiştiriyor." dedi.

- "Aileler mücadeleden vazgeçmesinler"

Mustafa Yiğit Eren'in babası Akyar Eren de oğullarına doğduktan sonra serebral palsi ve epilepsi teşhisi konulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 yıldır bu süreci birlikte yaşıyoruz. Bizler için ilk başlarda anlam veremediğimiz bir hadiseydi. Mustafa ile birlikte büyüdük, onunla aştık her şeyi. Zor geçen günlerimiz oldu ancak işin başında mevut durumu kabul ettiğiniz takdirde daha güzel yol alıyorsunuz. İki kız kardeşlerinin olmasıyla da hayata tekrar bağlanmış olduk. Mustafa ile mümkün olduğunca dışarı çıkmaya gayret ediyoruz. Ercan Bey'in berber salonuna gidiyoruz. Tıraş olmaya gitmekten çok mutlu oluyor. Ercan Bey'in onu gülümseyerek karşılaması onu çok mutlu ediyor."

Eren, kendi durumlarındaki ailelere, "Mücadeleden vazgeçmesinler. Samanlıkta iğne aramak gibi zor bir süreç. Mevcut durumlarıyla barışık olsunlar, keyfini çıkarmaya baksınlar." tavsiyesinde bulundu.

Baba Eren, Buyruk'un berber salonuna gittiklerinde oğullarının gününün çok mutlu geçtiğini ve huzurlu uyuduğunu anlattı.

- "Bize destek olunabilirse çok seviniriz"

Metin Şahin'in babası Mehmet Şahin ise doğum esnasında yaşadığı sorun nedeniyle çocuklarının engelli olduğunu ifade etti.

Ankara'da 10 aydır yaşadıklarını, evlerinin üst katta olması nedeniyle oğullarını dışarı çıkarmakta zorlandıklarını dile getiren Şahin, "Bizim yaşamımız sağlıklı insanlarınki gibi değil. Ben 65 yaşındayım, eşimle beraber oğlumun bakımını yaparken çok zorlanıyoruz. Bize bu anlamda destek olunabilirse çok seviniriz. Ailecek psikolojik destek almaya da ihtiyacımız var." dedi.

Şahin, Ercan Buyruk'un evlerine gelip oğullarını tıraş etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
  1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  2. engelli
  3. Ercan Buyruk

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