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Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'li belediyelere tepki

CHP'nin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlara ilişkin değerlendirmede bulunan Keçiören İlçe Belediye Başkanı Turgut Altınok, "O belediye başkanlarının görevi bir gün bitecek ama vicdanlarda mahkum kalacaklar." dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:35

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

31 Mart seçimlerinde rekor oy oranıyla zafere ulaşan Keçiören İlçe Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Kimsenin ekmeği ile oynamamak lazım." diyen Altınok, "Onların çoluğu çocuğu var. Sonuçta vebaldir." ifadelerini kullandı.

'Vicdanlarda mahkum kalacaklar'

Altınok, başta Bolu ve Adana Belediyeleri olma üzere işten çıkarılanlara ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"O belediye başkanlarının görevleri birgün bitecek ama vicdanlarda mahkum kalacaklar. Çalışmadan maaş alana zaten kimse göz yummaz. Çalışarak alın terinin hakkını alanlara dokunursanız zülfiraye dokunmuş olursunuz."

31 Mart seçimlerinde rekor %63,65'lik rekor oy oranıyla Keçiören'i kazanan Başkan Altınok, ilçe için hizmet etmenin heyecanını yaşadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün sokaklarımızı ağaçlandırıyoruz. Keçiören 10 yıl sonra Türkiye'nin en yeşil sokaklarına sahip olacak."

Uyuşturucu ile mücadele hususunda da önemli mesajlar veren Altınok, şu çağrıyı yaptı:

"Tüm Türkiye uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlı olmalı. Gençlerimizi hedef alarak onları zehirliyorlar. Bunun üzerinde hassasiyetle durulmalı. Uyuşturucu terörle mücadele kapsamına alınmalı."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:35
  1. Bolu
  2. Adana
  3. Keçiören İlçe Belediye Başkanı Turgut Altınok

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