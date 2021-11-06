Rekora koşuluyor: Kovid-19 vaka sayısı 250 milyonu aştı!

Dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 8 bin 14'e yükseldi. ABD, 47 milyon 280 bin 449 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 34 milyon 344 bin 87 ile Hindistan, 21 milyon 862 bin 458 ile Brezilya, 9 milyon 241 bin 916 ile İngiltere, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 178 bin 901 ile Türkiye, 7 milyon 199 bin 332 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 295 bin 260 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 57 bin 149 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 226 milyon 333 bin 150 kişiye ulaştı. 18 milyon 617 bin 715 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Rusya'dan yeni rekor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1188 artarak 245 bin 635’e, iyileşenlerin sayısı 29 bin 201 artışla 7 milyon 535 bin 172'ye ulaştı.

Son 24 saatte 41 bin 335 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.

Ukrayna'da ölü rekoru

Ukrayna’da son 24 saatte 149 bin 446 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede 25 bin 63 günlük vaka tespit edilirken, 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek ölüm sayısı oldu.